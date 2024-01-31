《產業》明基透析獲獎 今年續推新品並跨足細胞製藥產業鏈

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【時報記者郭鴻慧台北報導】佳世達(2352)旗下、全台唯一的國產人工腎臟品牌明基透析榮獲「SNQ國家品質標章」與「國家生技醫療品質獎」，今年除了將持續推出新品外，並跨足細胞製藥產業鏈，與台灣中空纖維膜廠商合作開發「蛋白質分離器」，用於蛋白質與細胞藥物濃縮與純化。

展望今年，明基透析持續推出新品，包括針對初次透析、長期臥床、心血管功能低落患者所設計的低通量「醫強血液透析器」，並跨足細胞製藥產業鏈。此外，明基透析上海廠自製的BQH/BQM系列透析器於2023年中正式量產出貨，採用自製Polysulfone中空纖維膜，掌握自主關鍵零件。

明基透析董事長黃士修表示，明基透析透過自動化流程在製程中降低人為汙染，強化品質管理，嚴格的把關及管制，提供品質穩定安全的產品。優異的綠色製程連續兩年榮獲TSAA台灣永續行動獎。外界的肯定，讓我們樹立國產醫材的信任度與標竿地位。過去，常聽醫生說，我們從來不用國產品；現在，我們已經會聽到醫生說：「這支國產品真的不一樣！」。

明基透析宣布，BenQ Qflux血液透析器取得「SNQ國家品質標章」認證，並進階評選「第26屆國家生技醫療品質獎」榮獲銅獎肯定。BenQ Qflux血液透析器，中空纖維膜厚僅30微米，開孔均勻，可提升中小分子的清除率及降低白蛋白的流失，憑藉嚴格的品管系統及優異的產品設計，成為醫療器材類試劑耗材組唯一的得獎廠商。