《航運股》長榮斥資167億元 買進台北港碼頭股權、辦公室等

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【時報記者莊丙農台北報導】長榮(2603)今天召開重大訊息說明記者會，說明公司及子公司分別取得台北港貨櫃碼頭公司5.84％股權、意大利海運公司100％股權、斯里蘭卡可倫坡港南亞碼頭5％股權，以及英國地區Evergreen House辦公大樓等案。

長榮總經理吳光輝表示，台北港為長榮海運位於台灣北部主要靠泊港，為具有直線型、深水及先進自動化作業國際碼頭，能滿足大型化船舶作業需求，且營運獲利穩定成長，本次擬以新台幣4億185萬元取得台北港貨櫃碼頭公司5.84％股權，交易完成後，長榮海運持股預計將達到33.69％。

長榮也代子公司長榮亞洲說明，為拓展歐洲地區服務網絡，藉由經濟規模降低營運成本，以強化營運彈性，將斥資歐元4.05億（約新台幣136.54億元）取得意大利海運公司100％股權。

長榮子公司永華投資有限公司，擬以美金1,980萬（約新台幣6.16億元）取得斯里蘭卡可倫坡港南亞碼頭5％股權，該碼頭位處通往印度次大陸重要的樞紐深水港，擁有直線式碼頭及水深15米優勢，歷年營運績效良好，交易完成後，持股預計將達到10％。

長榮子公司長榮海運英國公司擬以英鎊5,300萬元（約新台幣20.92億元），購入Evergreen House大樓，供辦公室長期營運所需。Evergreen House大樓位處英國地區且為長榮海運英國公司常年租賃的營運處所，該大樓地理位置良好，除能符合公司長期營運處所規畫所需，亦能節省租金並具有未來增值潛力。