看好鋼市穩健向上 燁輝2月盤價每噸漲300元

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燁輝31日開出2月盤價，鍍鋅及烤漆產品每噸均調漲300元，外銷部分則是平盤至每噸漲10美元，該公司認為外銷接單受惠歐美市場皆已從假期回歸正軌，有助內銷市場減壓，疊加國內指標大廠持續開出平高盤下穩定市場行情，在未來迎接全球鋼價穩健向上的態勢下，增進客戶建立庫存需求信心，因此調漲價格。

燁輝31日發出新聞稿，表示鍍鋅及烤漆產品美噸皆調漲300元，該公司指出，台灣當前經濟景氣越來越好，全球經濟景氣也在通膨降溫推動消費支出增長之下，呈現復甦的趨勢，對於鋼鐵市場都是正面訊息。

此外，美國受惠基礎建設政策帶動建築需求回溫，同時房貸利率持續於6字頭下探，房市信心指數回升；歐洲12月核心CPI降至3.4％，連5個月下降，降息趨勢日漸濃厚；大陸汽車憑藉新能源及出口市場拉動，2023年銷售高達3,009萬輛，政策面加速保障性住宅、城中村改造及公共基礎設施等「三大工程」建設，支撐建築用鋼需求，帶動製造業持續復甦。

原物料煤、鐵價格依舊相對高位，鐵礦持續穩於每噸135美元，大陸國產焦煤價格指數持續站穩每噸285美元，煉鋼成本強勢成為支撐鋼價的基石。美國熱軋流通價近每噸1,200美元高點遊走，南北歐熱軋出廠價也站上每噸810美元水準，從2023年10月中下旬起漲迄今已超過百元以上。歐美鋼價走勢連動亞洲鋼價，大陸熱軋期現貨價格迄今每噸人民幣4,100元，帶動國內外指標鋼廠中鋼、中鴻、越南河靜等鋼廠最新盤價接連以漲盤開出，顯示全球鋼市進入上升通道。

由於種種因素都顯示鋼鐵市場穩健向上，為了增進客戶建立庫存需求信心，因此決定調漲價格。