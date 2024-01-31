AE、MMA行情看漲 台塑、中石化收益加分

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台塑（1301）表示，印度自去年底開始執行印度標準局認證(BIS)，目前丙烯酸酯(AE)產品取得印度BIS認證的廠家僅台塑、馬來西亞BASF及中東Tasnee，大陸同業均尚未取得證照，致印度進口貨源減少，下游廠家詢價轉趨積極，後市價格看漲。

此外，大陸多家甲基丙烯酸甲酯(MMA)廠停車檢修，合計年產能55.5萬噸，占亞洲產能12％，市場供給 減少，當地行情領先上揚，可望推升亞洲其他地區行情，台塑、中石化（1314）收益加分。

台塑旗下MMA年產9.8萬噸；中石化持股40％的高雄塑酯化學MMA年產10萬噸。

台塑認為，歐美通膨持續降溫，民眾消費信心提高，且通路商庫存已降低，目前多數石化產品價格低於成本，同業普遍虧損減產因應，價格再跌空間有限。農曆春節後步入季節性需求旺季，大陸市場買氣可望逐步增溫，加上第二季為亞洲輕油裂解廠密集歲修期，市場供給進一步減少，有利石化產品價格看漲。

此外，歐洲及其他新興市場經濟成長，抵銷美國及大陸下滑不利影響，尤其印度、東南亞及墨 西哥等地企業投資與基礎建設的加速，將帶動石化產品需求增加 。

中石化除MMA行情回溫，有利轉投資收益，頭份廠也將專注朝向精細及特用化學品、能源、電子級化工產品、低碳產品等發展。目前精細化工一期布局試車，擬切入塗料、光學與電子材料產品。