上緯、炎洲擴大環保綠能布局

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上緯投控（3708）2023年環保耐蝕產品仍有10％以上成長，主因除原本既有市場維穩，拓展光伏市場有成。分析師認為，上緯2024年開拓非中國大陸市場，因具領導地位，加上就近服務歐洲及中東市場，預期今年環保耐蝕非大陸營收占比將升45％，有助提升整體毛利率，環保綠能獲利結構將持續好轉。

此外，炎洲（4306）為追求集團營運轉型及建構多條護城河，除規劃跨足綠能產業，取得鴻晶新科技（股）公司過半股權。未來將持續投資再生能源電廠，並投入節能、儲能、機電工程及電廠維運等業務，並開發ESG相關產業業務，建構綠色經濟循環生態鏈。

鴻晶為專業的太陽能EPC（系統）廠，在桃園、新竹、苗栗、台南、高雄及屏東設有31處太陽能發電系統，專注於綠色能源相關產品的代理銷售及綠色能源案場的建置。

上緯認為，轉型成效漸顯，海外營收穩定增溫；搭配位在南投縣中興新村的上緯集團產業創新園區將於3月1日啟用，將成為集團營運總部及前瞻研發中心，集團員工可集中辦公，有利整體營運效益提升。

上緯投控近年轉型發展核心目標為「循環經濟領域」應用產業及事業；可回收熱固樹脂兩大產品逐漸開花結果，2023年10、11月出貨量明顯放大，樂觀今年會更好。目前回收產線除台灣、大陸外，也確定土耳其設廠，並在荷蘭設立據點，加速開拓歐洲市場。

其中，台灣回收示範線1年可處理40噸回收複合材料，預計今年在大陸建置產線，1年可處理2,000噸回收複合材料。歐洲規劃建置環保耐蝕材料／環保綠能材料產線，目前預計設在土耳其，與外資合作，上緯持股6成、合作夥伴持股4成。