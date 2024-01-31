無薪假勞工最高每月補助9200元 2／4前申請年前可入帳

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為協助受到無薪假（減班休息）的勞工，勞動部首度祭出「僱用安定措施」，提供實施無薪假的勞工最高每月9200元的薪資差額補貼，發展署今天起提供線上服務，只要是「僱用安定措施」7大行業無薪假勞工且符合相關規定，只要近日申請，符合規定者可望在年前入帳。

本次公告適用「僱用安定措施」的行業別，包括「橡膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電子零組件製造業」、「電腦、電子產品及光學製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」、「旅行及其他相關服務業」等7行業別的受僱勞工，只要在今年1月1日至6月30日，實施無薪假達30天以上、列冊通報後，可在實施滿30日的次日起90日內向轄區分署提出減班休息期間的薪資差額補貼，每人每月最高發給9200 元，最長補貼6個月。

勞工可以在「台灣就業通」註冊成為會員、填寫個人履歷表及求職登記表，接著進入「會員中心」頁面，點選「線上申請作業－僱用安定措施專區」，填妥薪資差額補貼申請書、上傳勞工身分證或居留證明影本、當次申請補貼期間薪資證明文件及勞工本人的國內金融機構存摺影本，即可辦理申請。

勞動力發展署就業服務組組長吳淑瑛表示，考量過年將屆，可能會有勞工會有所需求，已請各分署主動宣導及聯繫事業單位，如果資料完整、符合相關規定，就會在過年前入帳。勞動力發展署北分署則提供「速審速撥服務」，只要在2月4日前提出申請且資料完整，農曆年前即可撥款入帳，讓勞工安穩安心過好年。