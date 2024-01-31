春節腳步近 新北市府大廳「雙龍」布置搶眼球

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迎接龍年到來，新北市政府一樓大廳瀰漫濃濃的年味，布置了兩隻可愛的小龍，意為「幸福龍給你」。新北市長侯友宜說，新北市每年的春聯巧思皆受到市民喜愛與各縣市學習，在市府大廳春節布置設計中，透過大量減少一次性使用，展品材料循環再利用，減碳不減歡樂，最重要市民朋友都能賺大錢、「吉龍舞春」（錢都有餘），也期勉市府團隊繼續為新北市努力。

新北市秘書處今（31）日以「由小看大，以人為本 打造智慧永續的市府大樓」為題進行專題報告，侯友宜表示，感謝秘書處推動各項永續行動與環境空間改造，並協助局處與國際城市合作，期待達成2030減碳30％、2050淨零碳目標，讓世界看見新北、看見台灣。

新北市2019年應聯合國永續發展目標SDGs，發表全國第1本《新北市地方自願檢視報告》(Voluntary Local Review,VLR)，後續於2021年發表第2本。

侯友宜指出，新北市2018年設立「智慧能源管理中心」，逐年汰換市府大樓電梯與老舊空調等硬體設備，更於三重第二行政大樓導入數位雙生模型，以作為碳中和的示範基地；市府也推動無紙化調案、公文線上簽核、AI智慧分文、公文寫作等，藉AI輔助與各項永續智慧行動，將永續理念落實於行政日常。

侯友宜說，市府秉持便民利民愛民的理念，把服務做到位的同時，在有限空間內進行適度調整，希望提供更便利、舒適的環境，讓市民朋友、市府同仁都有不同以往的空間使用感受。

此外，市府在市民廣場打造全台第一座性別平等基地、兒少性教育主題場館與全區兩座不分性別廁所，使市民在日常生活中皆可見SDGs理念。

侯友宜表示，除推動永續環境外，秘書處也肩負國際城市交流的重要任務，近年新北參與各類國際論壇、國外參訪，與國際友人學習交流，積極締結姊妹城市，並全力協助各局處在教育、文化、交通方面與各國合作，讓新北各項市政與國際接軌。