《電零組》聯寶發表系列新品 今年無線充電營收拚成長20%

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【時報記者張漢綺台北報導】聯寶電子(6821)今天發表共七款Qi 2.0無線充電系列產品，Qi 2.0新品已於第1季正式出貨，聯寶董事長譚明珠表示，隨著無線充電系列新產品開始出貨，預估今年無線充電系列產品營收可望年成長20%，佔公司營收比重可望達20%到30%，今年業績也會比去年好。

聯寶電子今天舉行記者會，發表共7款Qi 2.0無線充電系列產品，涵蓋便攜型、車用型、多合一功能型等相關系列設計，充電效率達 15W、傳輸速率85%-90%，產品皆符合台灣BSMI、FCC及CE國際標準認證，以及原廠蘋果模組C222及C223尺寸。

譚明珠表示，公司從智控模組開始，歷經6年的磨練，結合軟硬體技術，跨入無線充電領域，聯寶旗下Qi 2.0無線充電新品為全台首家通過無線充電聯盟(WPC)認證，且以無線充電聯盟(WPC)官方通過Qi 2.0認證產品件數來看，聯寶Qi 2.0無線充電新品不僅為全台首家，更在Qi 2.0新規格產品認證件數為業界最多，不僅凸顯聯寶於無線充電領域高度市場競爭力，更係取得美國、荷蘭、澳洲等地區客戶Qi 2.0新品接單，以及Qi 2.0 ODM/OEM共13項專案合作之關鍵。

根據專業市調機構Research Nester最新研究報告，看好無線充電技術於智慧型手機應用發展，以及物聯網趨勢催化無線充電技術逐步滲透車用、工業用、醫療等多領域範疇，預估未來12年全球無線充電市場年複合成長率(CAGR)保持23%成長力道，至 2035年全球無線充電市場規模將突破350億美元水準。

聯寶表示，憑藉旗下無線充電業務(U-Way)品牌為長達14年無線充電聯盟(WPC)正式會員，以及MFi/MFM蘋果授權認證生產製造商，具備從產品ID概念、機構、硬體電路及軟體設計能力，更整合聯寶於磁性元件線圈設計深耕35年技術基礎之優勢，以及擁有美國、英國、台灣、中國地區銷售據點以服務國外客戶OEM、ODM業務需求，為擴大旗下無線充電業務動能，除持續投入無線充電新產品開發，並拓展健身器材、家具與公共設施、小型醫療裝置應用領域，希望能帶動公司無線充電業務成長。

2023年前3季無線充電產品佔聯寶營收比重約17%，隨著Qi 2.0系列新品訂單於第1季正式出貨，譚明珠表示，今年無線充電系列產品營收可望年成長20%，佔公司營收比重可望達20%到30%。

為因應客戶需求，聯寶同步規劃東南亞地區協力生產廠商，亦評估在越南或泰國設廠，以滿足美國地區客戶訂單需求，並創造聯寶拓展東南亞無線充電市場商機。

展望未來，聯寶表示，看好旗下無線充電業務前景，包括受惠Qi 2.0標準的推出，帶動國際品牌大廠相繼推出新規格無線充電新品計畫，增添業務接單需求，且公司投入KW級無線充電線圈、300W中高功率無線充電模組等開發，墊高無線充電業務競爭門檻與拓寬無線充電應用領域佈局；旗下磁性元件業務亦有機會隨著旗下應用於車用馬達控制器的磁性元件、Wi-Fi 7領域的LAN類網路變壓器等新品逐步放量，今年營運有望比去年好。