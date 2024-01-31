期貨最新報價 1／31期交所夜盤行情

01/31(三)盤後時段主要期貨收盤價格一覽：(僅供參考)
1.盤後時段臺指期024今天18時16分(較開盤參考價) 上漲35.00點，為17,956點。
2.盤後時段電子期024今天18時04分(較開盤參考價) 上漲1.20點，為912.50點。
3.盤後時段小電子期024今天18時12分(較開盤參考價) 上漲1.55點，為912.85點。
4.盤後時半導體30期貨024今天17時20分(較開盤參考價) 上漲3點，為5,107點。
5.盤後時段元大台灣50ETF期貨024今天18時15分(較開盤參考價) 上漲0.25點，為134.90點。
6.盤後時段美國道瓊期貨034今天18時16分(較開盤參考價) 上漲21.00點，為38,610點。
7.盤後時段美國標普500期034 結算在4,926點，（今日無成交）。
8.盤後時段美國那斯達克100期貨034今天18時21分(較開盤參考價) 下跌76.00點，為17,384點。
9.盤後時段美國費城半導體期貨034今天18時16分(較開盤參考價) 下跌27.50點，為4,263點。
10.盤後時段富時100指數期貨034今天16時00分(較開盤參考價) 下跌1.00點，為7,664點。
11.盤後時臺幣黃金期貨024今天18時07分(較開盤參考價) 下跌8.0點，為7,720點。
12.盤後時布蘭特原油期貨044今天17時44分(較開盤參考價) 下跌16.00點，為2,547點。
資料來源：台灣期貨交易所