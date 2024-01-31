國定古蹟麥寮拱範宮攜手學界編纂宮誌 記錄300餘年媽祖文化

雲林縣麥寮鄉拱範宮已有300餘年歷史，是全台媽祖信仰中心之一，卻只有簡單的宮誌，廟方為彰顯拱範宮媽祖信仰的歷史人文，邀雲林科技大學台灣寺廟文化研究中心共同編纂《國定古蹟麥寮拱範宮誌》，31日雙方在廟內簽署產學合作書，將透過田野調查、老照片徵集等方式，編纂一部詳實宮誌留予後人。 拱範宮管理委員會主委張克中表示，拱範宮建廟340周年將屆，據資料記載，清康熙24年（1685）純真禪師詣請湄洲朝天閣正六媽自麥寮海豐港登陸，媽祖靈驗事蹟即頻傳不斷，香火遠播海內外，廟體建築則募集各方匠師前來競藝施作，輝煌精緻，2012年由文化部指定為國定古蹟。 張克中說，為記錄麥寮拱範宮的歷史文化與香火傳播等各種面向，特別結合學術單位雲科大台灣寺廟文化研究中心，著手編修拱範宮誌，以彰顯拱範宮開山媽祖的歷史定位，傳承台灣媽祖文化，未來廟方也會以宮誌資料為主軸，作為日後文化推廣重點。 雲科大台灣寺廟文化研究中心主任謝瑞隆指出，媽祖信仰已由聯合國教科文組織審議，列為「世界非物質文化遺產」，拱範宮歷史源流、香火傳播、廟體建築規模，都是研究世界媽祖文化的重要載點，基於社會責任實踐精神，將與拱範宮合作，全力編纂拱範宮誌。 謝瑞隆說，60餘年前拱範宮有編過1本簡單宮誌，內容僅概略提到一些歷史沿革，此次拱範宮誌的編纂工作，會重新梳理既有文獻，配合調查台灣各地拱範宮分香宮廟、徵集拱範宮老照片、舉行座談會、拜訪耆老等方式，編纂一部內容豐富、具歷史脈絡的拱範宮誌。