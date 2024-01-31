基隆街舞空間冠名為「NANA PLAZA」 謝國樑、連勝文同台啟動

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基隆市政府於去年底在台鐵基隆站南站啟用街舞空間，打造友善的練舞場域。1月31日基隆市長謝國樑與中華民國霹靂舞協會榮譽理事長連勝文共同舉行街舞空間冠名記者會，由年僅8歲拿下多項街舞國際冠軍的林李納（NANA）為名，將該空間命名為「NANA PLAZA」，讓愛跳舞的年輕朋友能夠有更適合練舞揮灑的空間。

謝國樑表示，該空間過去是無家者聚集場所，市府團隊上任來已執行過數波無家者安置方案，有感於多年來基隆學子並無獨立且舒適的跳舞空間，因此與產業發展處攜手打造了街舞空間，設置多座盞燈、電力插座、大型鏡面與舞蹈專用地墊，並透過嘻哈、街頭潮流風格進行設計，呈現氛圍獨特、不受天候影響的舞蹈練習場域。

謝並強調，該處搭台鐵即能直接抵達，對各縣市舞者前來「尬舞」交流，發展基隆的次文化聚落，可謂相當便利。

連勝文則表示，過去霹靂舞協會要辦活動時，最難處理的就是場地問題。當時北部只有新北市長侯友宜很積極幫忙，台北直到市長蔣萬安上任才較好協調，因此謝國樑能夠規畫優質的練舞場地，相當不容易。

市府表示，取名為「NANA PLAZA」的原因，與「街舞神童」林李納的亮眼表現有關。出身基隆的林李納年僅8歲，學習「Breaking」大約3年，卻己遠征多國比賽，並多次奪冠，因此以林的英文名「NANA」為名，勉勵基隆熱愛舞蹈的朋友們 ，為台灣爭取更高的能見度。

產發處長林鼎超補充，該空間設有多支監視器，並配合鐵路警察與派出所加強巡邏密度，確保舞者們的安全，期盼全國舞者們皆能至此交流舞藝，共同傳遞基隆與台灣的街舞文化魅力。