防缺藥新招恐成壟斷？藥師公會成立「物流平台」惹議

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國內去年至今屢傳缺藥，食藥署委託藥師公會全聯會執行「藥品市場監測系統運作計畫」，系統今天正式上線，未來社區藥局可以透過系統查詢中盤商藥品庫存。但藥師公會全聯會近期又宣布成立「好鄰居藥業聯盟」，遭質疑是假公濟私，強推社區藥局加入，更擔心未來變成藥品市場壟斷。

為改善缺藥問題，食藥署先是在去年4月成立「藥品供應通報處理中心」，提供缺藥通報管道，去年底委託藥師公會全聯會執行「藥品市場監測系統運作計畫」，預計與12家中盤商合作，系統今天正式上線，目前已有9家完成資料介接，可供社區藥局查詢中盤商藥品庫存。

但藥師沈采穎今天在臉書貼出藥師公會全聯會的公文，內容是號召社區藥局加入「好鄰居藥業聯盟」。她質疑，藥師全聯會拿了政府企劃案監測缺藥，缺藥問題還沒有解決，藥師全聯會理事長及理監事變成物流公司的董事，還用全聯會發文要大家加入，這算不算是假公濟私，有謀利之嫌？她更擔心如果社區藥局不加入，一些比較難叫貨的藥品可能就叫不到，等於變相壟斷。

藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，國內有7000多家獨立藥局，相較於連鎖藥局訂貨量大，叫貨比較有優勢，且價格也可以壓比較低，獨立藥局可能面臨叫不到藥品的情形，因此主管機關希望藥師公會集結這些獨立藥局，參考疫情期間採買快篩、防疫酒精的經驗，以類似「團購」方式，搭配後續的物流配送，改善獨立藥局訂貨困難。

因此藥師公會成立「好鄰居藥業聯盟」，和一家連鎖藥局合作，提供獨立藥局優惠價格的藥品，也協助配送。黃金舜強調，獨立藥局不需要付加盟金，也不收取任何費用，且藥局加入聯盟後，仍可自由選擇最優惠的價格，向原本配合的盤商訂貨。

食藥署副署長王德原回應，食藥署並未委託藥師公會全聯會成立「好鄰居藥業聯盟」，但為確保各層級藥品供應，以食藥署的立場是樂觀其成；雙方的藥物買賣是商業行為，只要符合法規，食藥署不會涉入。