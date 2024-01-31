兩大買盤推升 1月房仲交易量續熱

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大選後房市持續熱絡，由於今年農曆春節落在2月份，各大房仲業者1月門市交易，普遍較去年同期倍增，且與去年12月相當。房仲業者認為，新青安政策助攻首購買氣、通膨長期化帶動置產族進場，帶動2024年一開春就開出紅盤，預期這樣熱絡的市場氣氛有望延續至農曆年後，交易量能還有成長的空間。

根據各大房仲品牌自結1月門市交易量顯示，永慶房產集團月減1％、住商機構月增4.3％、台灣房屋月增10.1％、中信房屋月減9％；與去年農曆春節主要落在1月份、加上市場買氣處低迷的同期相較，普遍年增83～106％，整體而言，仍然延續去年下半年以來的穩定買氣。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，去年底購屋潮與新青安貸款政策的發酵，去年12月交易表現創2023年單月最佳，1月雖有總統大選短暫不確定性因素影響，選前民眾略為觀望，但選舉結果底定後，延續12月的買氣，民眾看屋意願不減，房市交易量能穩定。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，是總統大選告一段落，加上買方又等不到房價回頭，因此自用客在靠近農曆年節前的買氣仍相當穩健，並未因為靠近過年而縮手等待，總價帶在1,000~1,500萬元的房屋仍為市場交易主力，隨房價高漲全台購置千萬住宅，已經愈來愈普遍，預料農曆年後房市應該還是會有一波小陽春，接下來就要看329檔期新案市場的表現狀況。

中信房屋總經理張世宗表示，去年下半年在政府祭出「新青安房貸政策」，注入一波購屋潮，今年第一季延續去年末的市場結構，呈現「低總價快速去化、高總價降價脫手」的狀況，交易量穩中微揚，而下半年的市況，外在會受到美國啟動降息循環與兩岸不確定的因素影響，內則有囤房稅2.0上路，仍有變數存在。