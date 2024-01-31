《半導體》春節工作天數少 長科*估Q1營收季減個位數百分點

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【時報記者張漢綺台北報導】由於逢農曆春節造成工作天數減少，長科*(6548)預估，第1季合併營收介於26.8億元到28.4億元間，將較上季下滑個位數百分點。

長科*因客戶先前下單保守，庫存過低而帶來的急單效益，2023年第4季合併營收為29.2億元，季增3%，優於先前法說會預估區間，由於高毛利率產品出貨增加、營業費用減少，單季營業毛利6.54億元及營業淨利3.65億元，分別較上季增加7%和26%，惟受到新台幣驟升帶來匯兌損失影響，歸屬母公司稅後淨利為2.8億元，較上季下滑33%，年減28%，以每股面額0.4元之股數計算，每股稅後盈餘0.3元，相當於賺進0.75個資本額。

在重要比率方面，由於整體營收規模增加，長科* 2023年第4季合併毛利率比上季上升1個百分點，為22.4%，單季營益率為12.5%，比上季成長2.3個百分點。與2022年同期比較，第4季毛利率下滑5.7個百分點，營益率下滑6.1個百分點。

若以製程區分，長科* 2023年蝕刻製程營收比重逐季上升，第4季比重來到49%，主要係因新產品採用蝕刻製程居多；依產品組合來看，第4季IC導線架佔營收比重33%、QFN 22%、Discrete 19%、QFP 16%及EMC-LED 10%，除IC導線架較上季微幅衰退外，其餘各項營業額比上季持平或小幅增加；與2022年同期比較，IC、Discrete和QFP等產品線營業額受到市況影響而下滑較為明顯，QFN和EMC-LED成長相對顯著。

就應用別而言，長科2023年第4季3C佔營收比重為40%，車用和工業合計比重為57%，維持三大應用領域鼎立的局面，有利於公司均衡發展。

長科* 2023年合併營收為115.81億元，較2022年減少20%，主要受到整體產業庫存調整影響；全年歸屬母公司稅後淨利為15.65億元，年減44%，以每股面額0.4元之股數計算，每股盈餘1.67元，相當於賺進4.175個資本額。

由於需求下降、訂單減少，產能利用率下降，固定成本佔營收比重增加，使毛利率和營益率分別下滑7.9和9.1個百分點，為22.5%和12.5%。

展望今年第1季，長科*表示，由於農曆春節造成工作天數減少，預估單季合併營收介於26.8億到28.4億元區間，將較上季下滑個位數百分點，基於新台幣31元兌1美元之平均匯率假設基礎，預估毛利率將落在19.5%到22.5%區間；營益率則介於9.2%到12.2%之間。