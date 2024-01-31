《金融》新春存股賺紅包 兆豐投信2檔ETF都在這天除息

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】兆豐投信打造新春存股紅包，兆豐臺灣藍籌30ETF基金(00690)和兆豐台灣晶圓製造(00913)都將在3月4日除息；兆豐藍籌30(00690)配息金額0.75元，年化配息率10.3%，至於兆豐台灣晶圓製造(00913)配息金額0.46元，年化配息率為5%。00690已將配息頻率由半年配息改為季配息，生效日為2024年1月29日。而00913則仍維持半年配息。

在長期趨勢的產業中，持續看好如科技股的AI相關產業、半導體、高速運算與IC/IP設計等族群後勢，傳產類股方面以綠能、運動休閒為主，建議採取擇時加碼進場，將00690基金納入資產配置布局主軸當中，亦可望爭取息收機會。

隨著美國通膨將持續調降為市場共識，此為經濟回歸正常化，2024年可望見到啟動降息，在沒有黑天鵝事件干擾的前提下，實質薪資及消費信心預期會在降息後呈現緩步上升，整體環境有利於台股表現，其中在半導體封測、半導體設備、記憶體、伺服器供應鏈、手機供應鏈等產業，2023年第四季起至2024年上半年陸續由谷底翻揚，恢復成長態勢。

兆豐特選台灣晶圓製造ETF(00913)研究團隊表示，搶搭新科技趨勢順風車，台灣半導體產業有5G、人工智慧、物聯網、車用電子等新興應用驅動，預估成長動能可延續到2030年，在晶片需求大於供給的時代浪潮下，鎖定台灣半導體中上游的投資優勢，投資台灣企業標的之ETF，掌握台灣龍頭企業如台積電(2330)、聯發科(2454)、聯電(2303)、日月光投控(3711)等，相對可以掌握台灣市場完整的晶圓製造商之獲利空間，爭取長線的成長爆發力機會。

為了滿足更多投資者的理財需求，兆豐投信長期趨勢的產業中，持續看好如科技股的AI相關產業、半導體、高速運算與IC/IP設計等族群後勢，傳產類股方面以綠能、運動休閒為主，建議採取擇時加碼進場，將00690基金納入資產配置布局主軸當中，亦可望爭取息收機會。