國巨、新鈺生技通過申請 將進駐南科橋頭、嘉義園區

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南科園區管理局轄下有台南園區、高雄園區、橋頭園區、嘉義園區及屏東園區，2024年截至1月31日止總計引進3家廠商，累計投資金額為新台幣211.82億元，園區有效核准廠商家數為273家，31日南科園區發布新聞稿指出，國家科學及技術委員會科學園區審議會舉行第14次會議核准投資案，包括國巨、新鈺生技入區投資申請案通過核准。

國巨申請於南科橋頭園區投資設立橋科分公司，投資金額預估新台幣200億元，研發生產晶片電阻及積層陶瓷電容。該公司經多年的國際性購併及產品組合優化，已成為具有高度設計能力及廣度布局利基型應用市場之全方位解決方案廠商，本次投資係以高階應用之晶片電阻及積層陶瓷電容為主，結合南部半導體產業生態系的優勢，以滿足高階車用、工業、醫療、航太及5G／IoT等產業發展所需，未來進駐橋頭園區後，將持續開發各式高階應用產品，有助於橋科產業創新的發展。

新鈺生技則申請於南科嘉義園區投資設立嘉義分公司，投資金額為新台幣1.2億元，研發生產植物細胞與幹細胞萃取物，應用於皮膚健康、皮膚抗衰老之化妝品及醫療產業。該公司為從事研發生產化妝品功效原料、API及醫藥中間體之生技公司，擁有數十項研發專利，位居全球美妝及製藥產業鏈上游，行銷國際40多國。進駐南科嘉義園區後，將擴大植物細胞與幹細胞萃取物之研發量能，利用高效植株培養及萃取相關技術，提供創新、安全且友善環境之高純度活性原料與完整功效性分析研究，積極進行產品專利布局，帶動台灣生技產業發展及加速創新。