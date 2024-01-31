曾說不想當傀儡國王 馬國「億萬富翁」就任國家元首

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常對政治直言不諱的馬來西亞南部柔佛州「億萬富翁」蘇丹伊布拉欣（Sultan Ibrahim Sultan Iskandar）31日在吉隆坡國家王宮，宣誓就任馬來西亞第17任國家元首（Yang di-Pertuan Agong）。

據《聯合早報》和《新聞日報》（Newsday）報導，馬來西亞馬來統治者理事會於2023年10月召開特別會議，推選伊布拉欣為馬國第17任國家元首，以取代屆滿卸任的彭亨州蘇丹阿布杜拉（Al-Sultan Abdullah）。新元首任期從1月31日開始，為期5年。

馬來西亞有13 個州，但只有9個擁有王室，其中一些家族的根源可追溯到數百年歷史的馬來王國，這些王國在被英國人殖民之前，一直是獨立的王國。自馬來西亞於1957 年脫離英國獨立以來，9個王室的蘇丹輪流擔任最高元首，任期5年，這也是世界上唯一有這種制度的「君主立憲制」。

美媒指出，伊布拉欣可謂是馬來西亞最富有的人之一，擁有從房地產到電信和發電廠的廣泛商業帝國。這位直言不諱的君主，與首相安華關係密切。

65歲的蘇丹伊布拉欣31日上午8時從柔佛王宮出發前往士乃機場王室停機坪，並在柔佛州政府官員的恭送下，乘坐專機飛往雪蘭莪州梳邦空軍基地。他之後再乘坐專車到吉隆坡國家王宮出席宣誓儀式。伊布拉欣上午11時20分在各州統治者、司法界代表、首相安華及全體國會議員的見證下宣誓就任。霹靂蘇丹納茲蘭則第3次宣誓就任副國家元首。

近年來，最高元首的政治影響力不斷增加。蘇丹阿布杜拉過去曾干預決定誰成為首相，包括在2022年大選後，任命安華為首相。

蘇丹阿布杜拉早前曾表示，他將保持親力親為的態度。他上個月接受《新加坡海峽時報》採訪時說，他不想作為「傀儡國王」浪費5年的任期，而是將專注於打擊腐敗和深化國家團結。