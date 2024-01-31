台韓跨境支付交流邁大步 TWQR「嗶」進韓國

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TWQR登陸韓國！台韓跨境支付交流邁大步，即日起國人前往韓國觀光旅遊、商務洽公或深造遊學，不需要繁瑣的申請程序與安裝設定，也不需大量兌換韓圜現鈔，只要持國內慣用的銀行APP，即可在韓國標示有「TWQR」的商店消費購物，用手機「一邊掃碼、一邊掃貨」，彈指間就可完成QR Code掃碼支付，即日起到4月底前還可以享有15％的購物回饋；使用「TWQR」簡單便利、優惠又無負擔。

台韓雙邊觀光、經貿及金融關係交流緊密，在疫情前每年互訪即高達250萬人次，疫後民間交流也迅速回復，根據臺灣觀光署統計資料顯示，2023年韓國已躍昇為國人出國旅遊目的地第3名；隨著台韓間互動交流更為頻繁、密切，預期藉由「TWQR」的雙邊合作，將進一步深化台韓金融支付交流，大幅提升雙邊民眾往來互動的便利。

本次開通記者會在台韓雙邊金融、觀光界代表共同見證下，宣布「TWQR」於韓國正式開通。銀行公會理事長雷仲達理事長表示，「台灣與韓國地理位置鄰近且互為第5大貿易夥伴，經貿關係活絡，民間交流頻繁，觀光、經貿及金融關係交流緊密，值此台韓雙邊交流提升的時刻，台灣金融業與韓方共同推動『TWQR』在韓國的行動支付服務，嘉惠更多到韓國旅遊或洽公的臺灣民眾，努力提升非現金交易的成長目標，更具有指標性的意義。未來將持續推動更多金融機構加入，繼續深化台灣各金融機構與韓國的金融合作交流，延伸我國行動支付區域的廣度，共同建構完善的跨國支付生態圈。

財金公司董事長林國良表示，為了促進台韓金融交流，本次財金公司與韓國BC Card公司完成系統介接，打造台韓間金流的『跨海大橋』，建構雙邊金融合作的基礎建設；今天很高興見證了『TWQR』支付服務在韓國開通，下一步將朝開放韓國遊客到臺灣購物支付，以及開拓與其他國家跨境支付合作的方向努力，以促進更多元、雙向的金融交流；此外，本次開通係由銀行先行，未來更多銀行及其他電支機構亦將陸續加入。

林國良表示，受惠於『TWQR』掃碼支付在國際間的推展，國內銀行及電支機構透過『TWQR』即可迅速接軌國際，不需在國際市場單打獨鬥，個別與境外機構逐一洽商、介接，逐步實踐『TWQR』推動的宗旨，就是讓國內外支付產業及商店間達成『資源共享、資訊互通』效益，進而使大眾享有更便捷的金流服務，這也是財金公司協助我國金融產業提升競爭力的一大貢獻。