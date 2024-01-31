違規記點新制爆爭議 王國材坦言：生命價值跟民怨是兩難

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為洗刷「行人地獄」汙名，交通部去年推出違規記點新制、制定《道路交通安全基本法》等一系列改革，卻爆發諸多民怨，交通部長王國材今（31）日在新春記者會坦言，生命價值跟民怨的確是兩難課題，去年許多決定對他來說都是天人交戰，但短期執法仍有必要，道安改革要持續推動。

去年6月30日上路的交通新制，加嚴違規記點並增加民眾檢舉項目，路口、公車站10公尺內或併排違停，除罰款、記點外，也開放民眾檢舉，1年內記12點吊照2個月，引發不滿職業駕駛認為會衝擊生計，還包圍交通部抗議。

王國材今說，實施過程中確實引起許多民怨，很多人因違規停車被檢舉而抗議，不過違停路口擋住行人、車輛視線，確實造成許多人受傷，在生命價值與民怨之間，做決定時確實都天人交戰。

王國材還說，去年在行人地獄的氛圍下，社會各界包含立委，都認為這件事情很重要，並希望能盡速產生成效，所以增加許多交通違規項目需要記點，希望透過執法達到短期教育功效；不過後續上路之後，職業駕駛反應道路設計不良，紅線太多沒地方臨停上下客貨，記點吊照衝擊他們工作權等。

王國材表示，很多人說他做得太急，但看到小朋友在人行道被撞，他內心真的很急，即使挨很多罵，道安改善仍不可懈怠，考量環境容易造成違規，這部分政府也要檢討，所以才暫緩實施路口10公尺違停記點措施，不過今年6月完成每100公尺至150公尺紅線要畫設10％臨停空間後，再違規就會依規定處理。

據交通部統計，去年1月至11月交通事故36萬7311件，造成2759人死亡，其中行人死亡339人，較前年同期減少2.3％。王國材指出，今年死亡人數目標下降5％、行人死亡降低7％，2030年死亡人數目標要下降30％、行人死亡人數下降50％，在2050年達到零死亡的願景。