行動治理第二站林口 侯友宜：各局處能處理的應儘速完成

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2024年第2場行動治理座談會今（31）日於林口區公所進行，新北市長侯友宜持續傾聽基層聲音，與里長們針對道路拓寬、就學權益、用地活化與公園增設天幕等議題深入討論，侯友宜表示，新北會持續針對林口對外交通規畫與中央充分溝通，也指示各局處，能處理的都應儘速改善完成。

侯友宜指出，行動治理辦理多年，林口區人口近年來大幅成長，目前已突破13萬人，交通建設成為地區最重要的議題，新北會持續與中央合作改善在地通聯路網環境，為林口爭取更多的建設，也指示各局處，能處理的都應儘速改善完成，如需地方配合的也要與里長及相關局處積極溝通協調。

民政局表示，林口區從2019年至2023年，里長總計提出70案，已解列47案，今日會中未及提出的案件，里長們會後仍可提供書面資料，由公所彙整後送市府相關單位研議，並儘速予以處理或回應。

會中針對里長建議粉寮路二段等路段進行拓寬一案，交通局表示，養工處刻正辦理宏昌街道路改善工程，完成後可有效改善粉寮路二段與宏昌街道路壅塞情形，另新北市及中央單位皆積極推動林口區聯外道路工程，由新工處改善105市道蜿蜒路段新闢道路、國土署新闢A3計畫道路、高公局辦理國道1號林口交流道改善工程，有關粉寮路二段拓寬及其他聯外道路興闢評估，將再依林口都市發展需求，由交通局及工務局持續研議。

在民眾休憩及活動空間方面，里長建議於社區運動公園增設天幕及更新婦幼公園老舊設施。林口區公所表示，社區運動公園因屬國產署用地，公所將先函詢國產署設置天幕可行性，再依國產署建議邀集體育局、里長等辦理會勘研議，另婦幼公園整體改造經費約3500至4000萬，公所後續將爭取相關經費協助。