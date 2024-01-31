安心過年！6項社福津貼提前至2／7撥付

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農曆春節將至，衛福部今天表示，為使經濟弱勢民眾及早領取各項津貼補助，自113年1月起，6項社會福利津貼發放時間調整至當月10日前入帳，2月份更因應農曆春節到來，已協調各縣市政府各項津貼提早於2月7日前撥付，讓民眾安心過年。

衛福部自今年1月起，將6項社福津貼調整發放時間為當月10日前入帳，包括低收入家庭生活補助、低收入兒童生活補助、低收入就學生活補助、弱勢兒少補助、身心障礙者生活補助及中低收入老人生活津貼。

為使各項春節加強關懷弱勢措施更臻周延完善，及早規劃辦理，衛福部前已邀集各地方政府、內政部民政司、警政署、消防署、部立社會福利機構及民間團體等單位召開專案會議，共同協力辦理各項關懷弱勢工作。對於經濟困難的弱勢家庭紓困，輔導申請急難救助或給予物資救助，地方政府於春節期間指派專責人員留守待命，備妥急難救助備用金，以應緊急事件發生時，及時救助紓困。

為能即時協助有需要的民眾，1957福利諮詢專線春節不打烊，每日8時至22時提供服務，由社工提供遭遇急難者援助或相關社會福利諮詢及受理通報個案。衛福部社工司司長蘇昭如表示，民眾如遭遇到經濟上的困難，或發現身旁親友生活陷困，可撥打1957福利諮詢專線(免付費電話)，民眾愈早求助，專業社工愈能及時提供服務，讓民眾安心過好年。