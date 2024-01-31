漢神巨蛋網羅全日本名店 拜年伴手禮首選

過年新春走訪親朋好友拜年，不能少的就是伴手禮，漢神巨蛋網羅全日本在地排隊伴手禮名店，打造日本歐咪呀給＆物產展從1月31日至2月14日於8樓活動會館盛大登場，領先全台百貨首賣昭和創業老鋪「新杵堂」蜜柑大福麻糬及栗金團，還有百年老店福砂屋全新限量商品甘納許巧克力蛋糕，同時引進日本工藝名店能作，鑄造台灣限定富士山清酒杯，絕對是送禮的最佳首選。活動期間還有超萌賣點是大年初一驚喜現身的日本人氣吉祥物「KUMAMON」，於1樓廣場陪伴大家舞龍迎春過新年，大年初二更攜手高雄觀光大使「高雄熊」向大家拜早年。

龍年新春「KUMAMON」首站蒞臨漢神巨蛋金喜龍來福氣袋現場，為顧客送上新春祝福。為歡慶「KUMAMON」的到來，凡當天購買金喜龍來福氣袋，現場就有機會獲得來自「日本熊本縣水俁蘆北地區」高級日式酒品與特色農產品等驚喜好禮。8F活動會館也準備全台獨家熊本熊燒，一手就能掌握的「KUMAMON」擬真外型可愛爆擊，更有全新商品FUJIBAMBI熊本熊黑糖多拿滋棒口感美味不膩口，禮盒更附送熊本熊的貼紙，讓粉絲們盡情開箱。春節走春熱門伴手禮，熊本傳統老店「鶴屋百貨」推出的不知火柑橘果凍，選用來自日本熊本縣的特產柑橘品種「不知火橘」果皮厚實、果肉細緻多汁，酸味與甜味融合得恰到好處，限定發售，讓消費者品味到最地道的熊本風味。

除了熊本縣特色外，漢神巨蛋還引進了全台獨家的伴手禮名店，新杵堂堅持70年以來最初簡單美味的「栗金團」是採用100％國產栗子蒸熟後與三盆糖調和，再以布巾絞碎成圓團狀，能夠品嚐到最純粹的日式栗子美味，還有首次亮相的話題商品蜜柑大福麻糬，嚴選糖度14~18度的新鮮蜜柑，以特殊的手法將成熟多汁的蜜柑包入蓬鬆的麻糬中，嬌貴的新鮮蜜柑靠著職人巧手細心揉捏製作，香甜的新鮮蜜柑果汁在嘴裡爆漿超滿足。同樣是產地直送的天品水果高級禮盒，飽滿香甜的完熟金柑、富士蘋果，送禮體面又大方。

現場更匯聚眾多日本排隊特產，首次登場的Colombin夾心餅乾，獲得連續3年日本金賞獎，深受日本皇室喜愛；充滿日本四季之美與和歌之情的「小倉山莊」由京都的仙貝米菓專賣店製作的小點心，以自家農場栽培的京都產稻米製作，在口感美味之餘，更相當注重包裝及季節變化，使得往往成為逢年過裡送禮的首選。

在日本擁有將近400年歷史的福砂屋，推出限量甘納許巧克力蛋糕口感紮實綿密是網路人氣推薦。現場更有少女心滿滿的東京甜點TOKYO TURIP ROSE 東京鬱金香玫瑰花造型餅乾以及AUDREY 草莓花束餅乾，造型搶眼超有誠意。現場實演美食有初登場甜點「大正浪漫甜品店」主打4款新鮮水果口味可麗餅，鹹食部分牛本家鮮嫩多汁的和牛漢堡以及佐藤水產的新鮮水產飯糰，道地美味讚不絕口。最後吃完美食還有傳統工藝等你收藏，擁有百年歷史的能作，獻上藍色富士山風情杯，全台獨家限量以富士山為形狀設計的純錫清酒杯只在漢神巨蛋。

漢神巨蛋自即日起至2月4日搶先購「金喜龍來福氣袋」，大手筆祭出總價值共高達50萬元「臺銀黃金條塊100公克＋臺銀金鑽生肖版1台兩」以及「Panasonic REALPRO王者之座手感按摩椅 EP-MAK1」。大年初一加碼限量2,000份的「好運龍來新春購」賣完即刻開獎，前300名再贈新春好運刮刮樂乙張。好運接龍來，即日起到3月17日前持漢神PlusAPP累計消費滿2,000元還可以參加「龍厚禮新春總抽獎」活動。