總有一天用得到 政府力推長照促參已20案源

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣高齡化社會問題嚴重，長照需求愈來愈殷切，成為政府推動促參和民投的新重點。財政部31日指出，目前長照促參已累積20案源，預計民間投資金額共307.31億元，可提供3,254個住宿式長照床位。

以主辦、執行機關來看，以屏東縣三案最多，台南市、高雄市、新北市和彰化縣各有兩案，其餘案源則分別來自衛福部、退輔會、基隆市、台北市、桃園市、台中市、新竹縣、雲林縣和嘉義縣。

財政部統計，截至去年底已有五案簽約，投資金額合計168.4億元，其中以台中市立老人復健綜合醫院BOT案規模157.05億元最大，也是現行長照促參案源中金額最高的一件，主要提供綜合長照服務，預計有300床和60人日照量能。

至於議約中的案件，有高雄市鼓山區長期照顧服務園區ROT＋BOT案6億元，預計今年6月簽約；另一件是屏東縣車城鄉住宿式長照機構營運移轉案0.61億元，提供社區式居家長照服務和長照培訓，同樣預計6月可簽約。

財政部指出，另外還有兩案在甄審、一案正在公告，八案規劃中，有兩案則評估改以其他方式辦理。

財政部去年已修法把長照納入重大公建促參案，四大適用門檻包含投資總額（不含土地）3.5億元以上、提供住宿式長照且規模100人以上、機構總樓地板面積2,700平方公尺以上和提供30％以上床位給經濟或社會弱勢者。

民間業者投入促參長照案如符合四大門檻，即可適用多重租稅優惠，包含最長五年免徵營利事業所得稅、投資抵減、進口機具設備的關稅優惠，及地價稅、房屋稅、契稅減免等。

財政部表示，現行案源中還沒有業者申請重大公共建設，主要是投資額3.5億元對部分長照業者而言已算偏高；此外，業者也認為要「提供3成公益床位」的條件太過嚴格，這部分未來將視衛福部的意見再決定是否修正。