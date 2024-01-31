歐洲新星入台甲 Johnni Nielsen期許為台灣足壇帶來新氣象

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Vikings沒有顯赫的政商背景與關係，除了偶有的小型贊助商、有限的學校經費、以及家長的部分分攤外，最大的開銷都是Vikings足球隊總教練Johnni Nielsen，早期做國外貿易，現今與球員一起賣丹麥蛋糕撐起的。

由歐洲菁英足球系統出身的Johnni丹麥籍教練，將必生所學的知識與技能，融合文化差異，透過在地深耕的方式，發展出台灣孩子能理解的知識技術。“訓練我成為丹麥菁英球員的菜單，給台灣球員，為何不可以？”這是Johnni 抱持的信念。

在台深耕14年，許多球員是從小學開始訓練，孩子們長大了，終於拚進最高層級，也吸引了集結到一群外籍足球系統的教練團隊，以及志同道合的外籍與台灣球員加入。足球是全世界含金量最大的運動產業，球員交易、球迷經營、廣告、周遍商品，都能帶動龐大的產業鍊，許多球員更因此翻轉階級。曾經看似遙遠的，現在有機會在台灣實現，是Vikings努力至今的原因。

這群由平民組成的足球隊，在眾人不看好下，背負著冷嘲熱諷下升級到台灣企業甲級足球聯賽，跌破許多人的眼鏡。而邁向甲級，已不是Johnni教練一人可以支撐，Johnni期許能集結社會資源與資金，打造能延續球員足球生涯的環境。

非常有機會能進入國際舞台的Vikings，已有許多國際友誼賽經驗，他們希望能為台灣爭取到更多曝光機會，但還在積極尋找能協助球隊的企業或穩定的資金來源，才能有更永續的未來。