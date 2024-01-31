第一銀行攜手臺灣銀行 統籌主辦友達光電400億元聯貸案

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第一銀行及臺灣銀行統籌主辦友達光電5年期新臺幣400億元聯貸案，於1月31日舉辦簽約儀式，該聯貸案由第一銀行攜手臺灣銀行統籌主辦及擔任管理銀行，並獲得18家金融機構支持，承諾金額達780億元，超額認貸達到260％，最終以400億元結案，且在金融同業踴躍參與下，僅2個月即圓滿募集完成，充分顯示對該公司經營及未來發展表示認同與深具信心。

本次聯貸案以永續觀點置入ESG(環境、社會、公司治理)永續指標連結授信條件，將依據指標達成情形給予相應的優惠利率減碼，此外，在資金用途上規劃可用於採購綠電，並針對用於購電支出之部分給予優惠利率，以鼓勵友達光電低碳轉型，推動實現全球淨零願景。

友達光電是全球光電解決方案領導廠商，在「雙軸轉型」的策略目標下，一方面精進顯示技術附加價值（Go Premium），積極研發前瞻顯示技術，推動Micro LED產業發展及多元領域創新應用，持續提升核心競爭力，另一方面深化垂直市場應用（Go Vertical），2023年10月宣布收購德國Tier1供應商BHTC，拓展智慧移動事業布局，把握未來車用人機介面(HMI)顯示器的快速成長動能，並持續深耕智慧醫療、智慧零售、智慧育樂、智慧製造及能源領域，提供客戶更多加值解決方案與服務，開拓各場域經濟的新商機。

呼應全球ESG永續浪潮，友達光電不僅是首家加入RE100的顯示器製造商，更是全球顯示器製造業中首家承諾於2050年全面使用再生能源的企業，在企業永續推動成果上，優異表現屢獲國內外獎項肯定，連年獲MSCI ESG指數評級A級、S＆P Global永續年鑑排名前5％，以及全球企業永續獎、台灣企業永續獎、國家企業環保獎等多項榮耀。此外，友達光電秉持以人為本信念，連續6屆榮獲台灣「證券交易所」公司治理評鑑前5％，亦連續6年入選彭博性別平等指數(GEI)，代表其公司治理與落實社會責任之成果備受肯定。

第一銀行積極拓展聯貸市場版圖，2024年首季聯貸商機不斷，包含本案已有2宗大型指標性聯貸案，更於推動ESG成果備受各界肯定，是國內首家簽署加入赤道原則協會(EPA)的公股銀行，亦獲金管會選入永續金融先行者聯盟成員，為該聯盟首間入選之公股銀行。2023年攜手母公司第一金控囊括「台灣企業永續獎」7項大獎，並獲納入MSCI及FTSE等國際永續指標之肯定，也是唯一連續五度榮獲「國家企業環保獎」最高榮耀巨擘獎的金融業，亦連續8年獲得英國標準協會(BSI)「永續韌性領航獎」。

第一銀行ESG發展與金融業務緊密連結，除將ESG審查因子納入投融資決策，近年亦陸續推出「永續績效連結授信專案」、「再生能源永續貸款」、「綠色企業優惠貸款」、「e起動起來ESG淨零優惠融資專案」等永續發展專案。

未來第一銀行將持續力挺優質企業，深耕綠色金融，提供企業低碳轉型的融資支持，貫徹「永續金融，第一品牌」之經營理念，攜手客戶共同落實環境永續，邁向2050淨零碳排目標。