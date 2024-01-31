愉悅系手搖飲蔦日子 換新裝推快閃優惠

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手搖飲「蔦日子」為響應環保政策，蔦日子全面更換全新「人生系列」紙杯，並於2／1至2／7起推出「遇見多樂絲」系列快閃優惠，任選二杯，第二杯8折，價低者優惠，甜冰可依照產品做適合選擇。

蔦日子推出「遇見多樂絲」系列快閃，有橙意多樂絲（90元1杯）、西柚多樂絲（90元1杯）及蔦綠多樂絲（80元1杯），橙意多樂絲是柳橙汁加上多多的組合，柳橙的香氣加上多多的蜜甜、西柚多樂絲則是西柚汁加上多多的組合，而蔦綠多樂絲，則是蔦日子的梔子花茉莉綠加上多多，口感皆是清爽不膩口，有水果香氣及茶香。