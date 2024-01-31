營利事業申請資產重估 2月起跑

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因應主計總處停編躉售物價指數，財政部31日表示，「營利事業資產重估價辦法」將改依生產者物價指數計算，企業若於68年度以前年度（含68年度）、76至83年度、88年度、90年度及91年度取得資產，可申請辦理資產重估價。

至於營利事業若是於69至75年度、84至87年度、89年度及92至111年度間取得資產，因物價指數上漲程度相較112年未達25％，除符合重估價辦法第10條規定可辦理資產重估價的情形，其餘不得申請辦理資產重估價。

此外，固定資產重大組成部分，原本應合併重估價值，未來可單獨分別重估，例如一架半導體設備，重大組成部分可能分為零組件、系統、設備等，過往須合併重估，未來可依規定耐用年數單獨提列折舊。

財政部說明，依所得稅法第61條規定，營利事業之固定資產、遞耗資產及無形資產遇有物價上漲達25％時，得實施資產重估價，以反映物價走勢，由於資產重估後可折舊金額也會增加，有助企業減少稅負。

財政部提醒，企業若需要辦理資產重估，應於112會計年度終了後第二個月起，一個月內提出申請，以曆年制為例，申請期間為今年2月1日至2月29日。去年有十家企業申請，今年因企業對物價漲勢感受較明顯，詢問者明顯增加。

財政部指出，營利事業可於期限內檢具資產重估價申請書，敘明其設立日期、會計年度起訖日期及曾否辦理資產重估價，向所在地國稅局申請；除特殊情形，受理的國稅局應於收到申請書之日起一個月內，核定得否辦理。

會計業者表示，營利事業辦理資產重估，重估後增加價值可增加提列折舊，短期可達節稅，長期來看則具延期納稅效果，但營利事業辦理資產重估要留意三件事，包含申請期間、重估辦法修正內容、重估流程。