安聯貿易：升21國、降4國 台灣仍屬低風險評等

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儘管全球受到多重衝擊，由於各國的總體抵禦能力增力，安聯貿易對83個經濟體影響企業拖欠風險的經濟、政治和環境、社會和治理因素進行了評估後，上調21個國家的風險評級、被下調的國家僅4個，台灣仍屬於低風險的評等。

安聯貿易元月31日發布了首份「國家風險圖譜」，這是一份該集團最新旗艦出版物，重點關注國家風險。安聯貿易表示，「國家風險圖譜」以專有風險評級模型為基礎，每季度根據最新的經濟發展和安聯貿易關於全球破產和商業環境的獨家數據進行更新。

安聯貿易說，雖然全球遭遇多重衝擊，但全球經濟表現出韌性，在2023年上調了21個國家的風險評級，下調了僅4個。這一趨勢與2022年完全不同，當時安聯貿易僅上調了8個國家的風險評級，卻下調了17個。

安聯貿易經濟研究主管Ana Boata在報告中表示，2022年國家風險評級在很大程度上受到了烏克蘭戰爭的影響。但在2023年，面對全球最激進的貨幣政策收緊周期之一以及一些重大的全球衝擊，全球經濟仍表現出了一定的韌性。因此，上調了21個經濟體的風險評級，相當於全球GDP的19％左右。

安聯貿易說，在全球中，以非洲國家被上調最多，有10個國家評級被上調；其次是歐洲國家，有6個。而亞洲和美洲分別只有大陸、烏拉圭的國家風險趨勢有所改善。然而，在幾乎所有地方的流動性風險都在增加之際，非洲在流動性和國際市場準入方面看來仍然是困難最大的地區。

台灣仍然是「風險低」的評等，安聯貿易表示，台灣有良好的經濟基礎及充足的外匯存底，目前沒有跡象顯示信用風險升高。

安聯貿易對風險的評估主要有三大面向，市場風險、產業風險及個別公司的信用風險。安聯貿易表示，該集團這些風險的監控是持續性的，目前並沒有實際的數字顯示區域緊張造成信用風險的大幅提升。不過全球主要市場倒閉的公司家數正在增加，安聯貿易已提醒各企業在進行交易時需要更注意倒帳的風險。