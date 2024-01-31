楠梓再生水廠BTO簽約 全案2030年完工、日供水7萬噸

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高雄市楠梓再生水廠 BTO案31日舉行簽約典禮，台積電也出席。國土管理署長吳欣修表示，楠梓廠將分三期推動，第一期預計2028年底完工，每日可產製2萬噸再生水，供應楠梓產業園區使用；總工程經費87.2億元，全案預計2030年完成興建，屆時每日再生水供應量可達7萬噸，提升高雄水資源調度彈性與再利用，因應廠商用水需求。

吳欣修強調，「水」是產業落地扎根的關鍵資源，為因應國內產業發展用水需求及氣候變遷影響，內政部在2021年就啟動高雄污水處理廠擴充為再生水廠的評估作業，並推動「公共污水處理廠再生水推動計畫」，規劃興辦高雄鳳山、臨海、橋頭及楠梓共四座再生水廠，拓展在地水資源多元供應管道。

吳欣修說明，再生水具備不受降雨豐枯影響、水質穩定等優點，可強化水資源再利用，將能滿足南部半導體材料S廊帶核心-楠梓產業園區的產業用水需求，有助高雄整體產業轉型及經濟發展。

目前，鳳山、臨海2廠每日可供水7.8萬噸，橋頭與楠梓正在興建辦理中，未來四座再生水廠全數供水後，每日可供應高達18.82萬噸的再生水，每年總供水量可超過南化水庫6,661.4萬噸的蓄水量。

吳欣修表示，依據水情及產業發展，內政部將全國原規劃的11座再生水廠增加為16座，近八年來已補助高雄逾190億元，興建鳳山、臨海、橋頭及楠梓等四座再生水廠，滿足半導體等產業需求；而昨日簽約的楠梓再生水廠，由中央、地方與民間攜手採BTO方式推動，中央補助78.3億元、92％，全力支持再生水建設，促進產業發展。

內政部自1979年起補助高雄市政府辦理污水下水道建設，截至去年底止已補助逾570.95億元，陸續開辦七個污水下水道系統，已完成57萬餘戶用戶接管，全市接管普及率達50.22％。未來，中央將持續協助高雄辦理用戶接管工程，期能提高生活污水處理量能，改善民眾生活環境，並透過再生水廠轉化為穩定的再生水源。