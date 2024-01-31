回應112年經濟成長率下修 國發會：四年平均仍為亞洲四小龍之首

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針對主計總處31日公布下修我國112年經濟成長率至1.4％，國發會晚間回應表示，去年受全球終端需求疲弱與產業鏈庫存去化影響，衝擊我國出口動能，加上企業投資轉趨保守；惟，相較於其他主要國家如韓國、新加坡，112年經濟成長率亦明顯下滑，韓國同為1.4％、新加坡1.2％，台灣仍相對表現良好。

國發會進一步指出，以四年平均而言，109年至112年我國平均經濟成長率為3.50％，高於疫情前105年至108年的2.83％，顯示台灣經濟雖面臨全球經濟逆風，短期波動難免，但112年經濟成長動能逐季回升。

參照其他國家經濟成長率，相同的過去四年期間，韓國為1.9％、香港為-0.1％、新加坡為2.45％，國發會表示，台灣平均經濟成長率3.5％仍為亞洲四小龍之首。

基於國發會調研的112年12月國內景氣燈號，已第二個月續呈黃藍燈，且領先指標經回溯修正後轉為連續3個月上升，同時指標也持續上升，國發會表示，此項趨勢反映國內景氣持續好轉。

就統計資料來看，12月出口連續2個月正成長，外貿持續改善，加上廠商信心逐漸改善，台經院12月製造業營業氣候測驗點轉為上揚，可望帶動生產、投資、銷售表現逐漸回升。

國發會表示，展望未來，國際機構普遍預測今年全球貿易量將回升，加上AI、高速運算等新興商機應用持續擴增，將挹注我國出口動能。國內、外主要機構，包括S＆P global, EIU、IMF、中經院、台經院、中研院等，預測我國今年經濟成長率將逾3％，可望優於去年1.4％。