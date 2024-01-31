進口蛋聯合稽查 政院：來源及標示均符合規定

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行政院31日召開「食品安全聯合稽查專案小組第46次會議」。針對進口蛋聯合稽查結果，食安辦表示，截至112年12月31日止，共進口42批蛋品共計644,619公斤，查核業者保存來源文件及產品標示共28件，結果均符合規定。

食安辦說，鑑於近期各界關切雞蛋相關議題，除在法規及管理面，需由農政及衛生機關持續檢討精進相關管理措施外，針對民間自行進口雞蛋與液蛋之業者，啟動中央及地方聯合稽查。本專案分二階段，第一階段由農業部及食藥署於112年11月3日邀請蛋進口業者、蛋商公會、液蛋業者宣導說明法規。第二階段於112年11月至113年1月底，由食藥署定期盤點進口蛋品業者名單，針對進口蛋品之業者及其下游執行聯合稽查。

查核重點包含：保存來源文件、產品標示、國產原料雞蛋之溯源標示等。截至112年12月31日止，共進口42批蛋品共計644,619公斤，查核業者保存來源文件及產品標示共28件，結果均符合規定。鑒於外界關注進口蛋品相關議題，針對113年進口蛋品輸入業者，將持續辦理跨部聯合稽查，以維護消費者食用安全。

另食安辦說，由於近年消費者關切國產高價精品茶遭進口茶混充、民眾購買包裝水日益增多及進口雞蛋議題，因此由衛生福利部、農業部、經濟部及環境部等共同規劃辦理「市售茶品產地標示稽查專案」、「包裝及盛裝飲用水製造工廠」及「進口蛋品業者」專案，並結合地方政府農業、衛生、環保單位，進行聯合稽查作業，提升消費者食的安心與消費權益，落實業者衛生安全及溯源管理。

食安辦指出，為提供消費者購買台灣茶的正確產地資訊，該專案規劃於110年9月至112年12月分六階段實施，分別就量販超市、茶行、輸入茶葉下游業者及販售春節茶葉禮盒之商店，共計抽驗1,800多件樣品進行茶葉產地鑑別，檢驗結果含有非台灣茶案件，均已移送檢調單位積極偵辦調查。

而為強化國產茶溯源管理，農業部已依農產品生產及驗證管理法，公告自112年1月1日起產製台灣茶葉納入強制性溯源品項，應於產品包裝明顯處張貼溯源標章（產銷履歷標章）或「國產茶溯源碼」。另衛福部、農業部已與台灣高等檢察署合作，持續透過「打擊境外茶混充台茶案件協調督導小組」，跨部會稽查高風險業者，保障消費者選購國產茶權益。

食安辦也說，鑑於民眾購買包裝水日益增多，因此聯合中央及地方衛生、水利及環保單位，對於業者作業環境、水權及飲用水水源水質進一步稽核，以維護國人食用安全。此專案規劃於112年3月至5月間執行，共計查核32家業者，稽查其水源合法性、抽樣水源水質、食品良好衛生規範準則等。結果41件產品標示，5件標示不符規定，已依食品安全衛生管理法裁處3至6萬元；非自來水水源，抽驗21件，其中1件不合格（大腸桿菌群），已由地方政府處罰鍰新台幣6萬元，該公司已停用該地下水水源，並改用自來水為水源。