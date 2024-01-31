台灣學者重新詮釋 融合東西脈絡論中國通史

「在過去一百多年中，我們對中國歷史的認識經歷了翻天覆地的變化」中研院院士王汎森在其主編的《聯經中國史》總序中，開宗明義說明了在當代重新看中國史的必要。

作為聯經出版公司50周年社慶的重要出版計畫，《聯經中國史》套書歷時5年完成，為第一套由台灣歷史學者撰寫的中國通史，聯經出版總編輯涂豐恩就指出：「台灣已有40年沒有中國通史的計畫」但長期以來台灣在中國歷史研究領域積累了獨特的詮釋和成果。

王汎森指出，國際間對中國歷史的演變各有自己的研究脈絡，大陸自己有其論述，英語世界在歐洲、美國同樣有其脈絡，日本也有一代代學者不斷推陳出新，提出新的觀點和詮釋。而台灣其實有其特殊性，能將三個大的中國史潮流結合在一起，包括中研院、台大持續的研究，也有些學者在國外留學後帶回不同的角度，台灣其實能夠在這些潮流之外發展出自己的一套論述。

《聯經中國史》共9冊，先行出版了《華麗的貴族時代：魏晉南北朝史》、《北南角力中的新秩序：遼金元史》和《跨國交織下的帝國命運：近代史》，以魏晉南北朝而言，外族首之入主中原並自視正統，因此新的論述也不以傳統漢人為中心來書寫歷史；以遼金元而言，過去也多以漢人視角論述，但此次可看到學者融入了包括俄國等外來史料而呈現新的多元樣貌。

涂豐恩指出，以近代史而言，以往大多數人會覺得都是條約、戰爭而感到無聊，但吳翊君則是從國際的大環境角度來看中國如何面對一個大的改變。又如黃銘崇所著的《上古史》會引用DNA等過去沒有引用過的資料來書寫，也增添易讀性。