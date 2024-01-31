台北青年局組織草案議會二讀通過 可望明年1月前成立

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台北市青年局組織規程及編制表草案，先前因議員質疑功能與市府局處重疊，業務職掌資料也不明確，台北市議會法規委員已三度審議，今上午終於通過，下午送入大會二讀也通過，青年局可望在明年1月前掛牌成立。

台北市議會法規委員會1月31日上午第四度審議青年局組織規程及編制表，民進黨台北市議員林延鳳指出，青年局擬祭出補助吸引國外青年來台北短期或長期學習，預估每年吸引200位，但補助最高金額僅每人3萬元，連機票錢都不夠付，誘因恐不足。

林延鳳也強調，青年局不只要吸引國外青年來台北學習，也新增補助優秀青年出國，然學習有長短期之分，應先界定短期及長期的定義，再決定挹注多少預算、制定補助辦法。

民進黨議員何孟樺則認為，青年局僅編列50萬提供20名青年參與國際事務或實習機會，但在國外實習難免遇事或與實習機構發生糾紛，所需的保險費用、法律諮詢費都沒有列入，很擔心青年局成立後，會出現預算不斷追加的狀況。

國民黨台北市議員、法規會第一召集人秦慧珠則表示，青年局提供給青年及青少年多項業務，但部分業務限制服務12至24歲青少年，有的則是13歲至18歲，市府應統合業務，避免民眾感到混亂。

研考會主委俞振華回應，目前僅是參照其他縣市作法，初估吸引國外青年台北學習計畫所需預算，待青年局成立，將辦理追加預算，且會要求局長廣納各界意見再制定執行細節，未來也會簡化各項業務服務年齡，讓民眾更容易向市府尋求協助。至於青年出國後所需費用，亦會再盤點、檢討。

經討論，台北市法規會通過台北市青年局組織規程及編制表草案，民進黨台北市議員林延鳳、何孟樺及洪健益保留大會發言權，此案今下午送入台北市議會二讀。

民進黨台北市議會黨團總召簡舒培指出，因市府尚未決定青年局長人選，致疊床架屋問題，也難明定具體業務，要求台北市長蔣萬安在下會期開議前尋覓出局長，並帶著局長向民進黨團報告業務、規模和實質業務；民眾黨台北市議會黨團總召黃瀞瑩則指出，青年局籌備期程僅半年，相當倉促，也要求市府在下會期前主動報告青年局長人選、業務職掌內容。

俞振華回應，會盡快尋覓青年局長人選，並在下會期向各黨團報告青年局實質業務，他也指出，青年局將在明年1月1日前掛牌，也就是比預定期程早一些成立。