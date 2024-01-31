台北再封路！ 趕工中正橋改建 改道資訊看這邊

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連接台北市中正區及新北市永和區的中正橋改建工程，預定2月2日晚間11時起至2月3日早上6時止辦理台北端跨越水源快速道路及水源路上方之新橋橋面版混凝土澆置作業，施工期間將封閉水源快速道路及水源路，建議用路人屆時改道行駛汀州路，也請用路人多加留意各項告示指標牌面並依現場義交人員指揮減速慢行，以維行車安全。

台北市新建工程處工務科長蕭志龍表示，中正橋改建工程自去年11月17日已開放台北往新北行車動線由舊橋改經新橋通行，近期正進行新北往台北方向新橋的施築，以達成第二階段新北往台北行駛新橋的里程碑。

他指出，配合第二階段交維改道通車，台北端的新橋需跨越水源快速道路及水源路上方銜接重慶南路三段，經考量該處橋面版混凝土澆置作業需封閉水源快速道路及水源路之部分路段施作，為減少對水源路與周邊交通之衝擊，預定於2日晚間11時起至隔日早上6時止，辦理跨越水源快速道路及水源路上方的新橋橋面版混凝土澆置作業。

蕭志龍說明，施工期間車輛及機具將佔用台北端中正橋新橋台北往新北方向內線1車道，深夜保留2車道通行，以期儘早完成相關施工作業，降低交通衝擊及儘速回復原有交通機能。

新工處表示，預定期程及改道說明如下：

施工期間將封閉水源路雙線（廈門街至泉州街）及水源快速道路（泉州街至師大路）雙向全線共4線道，並引導用路人改道至汀州路通行。

本次交維改道封閉期間，水快往南（新店方向）車輛請於泉州街下匝道後行駛至汀州路右轉，行駛至師大路再右轉上水源快速道路繼續往南。

水快往北（萬華方向）車輛（小型車）請於水源路右轉牯嶺街或廈門街後至汀州路左轉，改行駛汀州路再左轉至泉州街後，銜接至水源快速道路往北。

水快往北（萬華方向）車輛（大型車）請於師大路右轉，行駛至羅斯福路右轉至辛亥路後右轉，改行駛汀州路再左轉至泉州街後，銜接至水源快速道路往北。