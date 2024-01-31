讀技職也有好前途！ 科大生成功赴美實習築工程師夢

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讀技職也有好前途！就讀明志科大機械系工程系四年級的彭賢琳，對機電整合濃厚興趣，大一就立下出國實習的目標，努力不懈提升外語，大三成功赴美製造業實習，開拓國際視野，穩健朝向專業設備工程師之路發展。

彭賢琳高中時讀三重商工，因參加機電整合暑期證照班，自己DIY做出一套自動化系統，開啟了他對自動化系統領域的興趣，並考取電腦輔助機械設計製圖乙級證照。

自動化系統領域是所有科技業、製造業的基礎，彭賢琳大學時選讀機械工程系，課餘時間熱衷參與跑酷等社團活動，成績更維持在班上前5％，並以「影像辨識自動垃圾分類輸送機臺」的機電整合研究主題，通過111年科技部的大專學生研究計畫。

就讀大學之前，從未出國的彭賢琳，大一入學後就以申請到美國工讀實習為目標。為了精進英語能力，彭賢琳認真加強英文，在努力不懈下，大三那一年終於通過校方認可，在2022年9月到2023年9月前往美國德州Inteplast Group公司，進行為期12個月免費住宿交通的海外工讀實習。

第一次出國就得在全美語的環境，彭賢琳苦笑說，語言不熟悉加上實習工廠內又吵雜，一開始和同事溝通得交雜肢體語言和翻譯軟體，然而他強迫自己到紐約生活一周，跳脫下班後和台灣同學相處的舒適圈，陌生環境讓他突然開竅了，回到實習場域後，不僅可以自然和同事溝通，團隊分工合作更加順利。

在美實習期間，彭賢琳主要職務是協助工程師保養生產機臺，包括準備及操作車床、銑床，零件維修組裝，設備機台定期維護。彭賢琳指出，實習是增進職場工作技能最快速的方式，在台灣學習到的紮實技術，有了實際應用的機會。遇到不懂的問題，就一邊自我摸索一邊詢問，累積實務經驗。

回憶在美國一年，彭賢琳覺得收穫滿滿，讓他更堅定要選擇朝機電整合領域進修發展，希望以後成為一名專業設備工程師，不排除進入半導體或電動車的產業為職涯目標，成為國際競爭力人才。