六縣市喊話要「新年禮物」 王國材：捷運經費補助具全國一致性

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中捷藍線29日核定後，六縣市都喊話要跟中央爭取，也想拿到「新年禮物」。對此，交通部長王國材31日強調，地方捷運建設中央與地方經費分擔，具全國一致性。

交通部說明，捷運建設計畫經費包括用地費及工程費，其中工程費又分為自償性工程經費、及中央與地方共同負擔之非自償性工程經費。

自償性工程經費為捷運營運期間票箱收入，及地方政府藉由車站周邊土地開發與租稅增額等籌措之自償性財源，該財源未來屬地方政府收益，作為挹注捷運建設經費。

至於中央與地方共同分攤的非自償性工程經費，交通部說明，其分擔比例依計畫所在之地方政府財政級次及自償率相對應之中央補助比例，計算中央與地方政府的分擔額度。

交通部補充，「台中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫」計畫總經費1615.14億元，其中用地費135.41億元、工程費1479.73億元。

在工程費中，台中市政府計算本計畫未來可挹注計畫經費的自償性收益為559.78億元，因此，總經費扣除用地費與自償性經費及台中市政府自行負擔因自身需求調整路線場站增加的53.82億元經費後，所剩下的非自償性經費866.13億元，按台中市政府第二級財政等級及本計畫自償率34.36％，中央政府對應應補助675.59億元、台中市政府負擔190.54億元。

以上合計，台中市政府實際分攤379.77億元、中央政府分攤675.59億元。