帶觀眾穿梭舞台空間 衛武營打造眾人的劇場

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要如何讓大眾願意走進劇場看表演，親近表演藝術，各場館、表演團體、創作者都做了不少努力，衛武營國家藝術文化中心日前舉辦「藝術學習推廣國際論壇暨工作坊」，以「改變未來」為題，談論藝術如何和社會產生緊密關聯。

適逢衛武營成立5週年，藝術總監簡文彬表示，一直以打造眾人劇場為目標，從放在戶外空間的公共鋼琴，到場館內的空間，都有不同的運用。

他以管風琴為例，一般要聽見管風琴的聲音，必須是有音樂會演出，但在正式音樂會之外，衛武營也舉辦了具有教育性質的導覽活動，之後也會運用虛擬實境方式，讓觀眾有機會身歷其境探索管風琴。

簡文彬表示，在正規的表演節目之外，還有「夜遊劇場」活動，帶觀眾從不同角度看劇場，或是有機會到舞台上看欣賞舞台道具，劇院空堂的時刻，也安排民眾自由穿梭其中。此外，還有專屬的藝術教育網頁，學生可透過網路在網頁上看影片、閱讀文章，更加理解劇場。

2024年的藝術學習推廣國際論壇暨工作坊，也邀請了美國公眾劇院、英國合拍劇團來台，分享如何將劇場經驗轉換成能和大眾共享的實踐，此外，還有國際教學藝術家聯盟（ITAC）、香港西九文化區管理局、台灣與美國的教學藝術家參與，一起聚焦討論政策計畫、場館、團隊與藝術家等面向，分享藝術推廣的發展與實踐。