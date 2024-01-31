晶圓、AI外資翻臉殺出 這檔連2天登買超冠軍

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【旺得富理財網 王順泉】台股萬8再次失守，加權指數今天下跌145.07點，收17,889.56點，成交量2,662億元。外資賣超124.46億元，投信賣超22.04億元，自營商賣超17.38億元，合計3大法人賣超163.88億元。

先前加碼的晶圓代工、AI股，外資反手賣出，賣超冠軍為聯電1.99萬張，台積電終結連9買轉為賣超；緯創1.58萬張居第2名，英業達也砍逾萬張。

群創跨足半導體封裝，獲歐洲大廠恩智浦大單，連續2天登上外資買超冠軍。外資也回補部分金融股，國泰金、元大金、台中銀入列買超榜。

法人表示，春節長假將至，台股將於下周一封關交易，不想抱股過年的投資人陸續出脫持股，預料賣壓最大時間就是在本周。依歷史經驗，農曆年前進場布局，開紅盤日上漲機率高，抱股過年的勝率其實還不錯。年後回歸基本面，龍年是產業復甦年，台積電預告半導體雙位數成長，加上AI應用開枝散葉，台股後市不看淡。

外資今天買超上市個股前10名為：群創(3481)15,492張、鴻海(2317)3,423張、國泰金(2882)3,196張、亞翔(6139)3,096張、宏碁(2353)2,883張、元大金(2885)2,882張、富邦越南(00885)2,618張、台中銀(2812)2,452張、正新(2105)2,270張、大同(2371)2,241張。

外資今天賣超上市個股前10名為：聯電(2303)19,978張、緯創(3231)15,893張、英業達(2356)13,804張、長榮航(2618)10,838張、新光金(2888)9,275張、元大美債20正2(00680L)6,758張、台積電(2330)6,350張、陽明(2609)5,712張、神達(3706)5,301張、開發金(2883)5,253張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。