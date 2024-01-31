迎接嶄新龍年 靠Bankee實現懶人理財年度計畫

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金龍年即將到來，增加財富是必備的新年願望，趁一元復始之際，選擇最佳理財工具，才能透過最輕鬆的方式邁向財富自由，迎接「龍華富貴」。遠東商銀Bankee社群銀行提供全方位懶人理財法，透過社群圈機制幫助客戶錢滾錢創造被動收入，免任務就可享超優存款利率，無論是想好好存錢達成夢想，還是希望延長信用卡繳款期限，或是尋求更優惠的貸款方案，都可以在Bankee APP上輕鬆完成，新春期間更推出多項新舊戶優惠活動，是新的一年啟動聰明理財計畫的最佳選擇。

Bankee提供「存錢計畫」功能，在APP上設定存錢目標、時間和金額，即可透過自動規律的方式養成存錢習慣，加速實現夢想。

Bankee社群銀行除了提供1.31％新台幣活存利率額度無上限之外，新年也推出外幣活存年利率3.6％超優利方案。即日起至2024年2月29日止，凡Bankee外幣數存帳戶客戶，使用Bankee APP完成首次換匯交易，即可享首次交易禮50元。此外，2024年2月1日至2024年3月31日於Bankee APP上設定eACH授權扣款服務，加碼回饋100元（每人每戶限回饋乙次），每月還享一次扣款手續費回饋，活動期間最高回饋120元。

Bankee信用卡提供持卡人資金運用更彈性的慢慢付功能，提供最長延後60天支付卡費，比一般信用卡繳款日多出30天寬限期，更符合生活上各項支付需求和財務規畫。Bankee信用卡新戶享體驗期間海外3％，國內1.2％現金回饋無上限。即日起至2024年6月30日再提供超優新戶加碼禮，新戶透過指定連結申辦Bankee信用卡，於指定特店消費累計滿600元(含)以上，即可享指定通路特店五選一的300元刷卡金回饋，包括網路購物、旅遊消費、刷卡加油、外送美食、和咖啡消費五大種類。

新的一年計畫投資理財若需要額外資金，Bankee提供全臺唯一有機會返還已繳利息半數的「貸你存」挑戰型信貸，只要準時還款，就可拿回50％實繳利息，等於打破貸款階級限制將利率減半，也是為自己在還款期間存錢，貸款結清後有一筆靈活運用的資金繼續圓夢。

除了以上存款、信用卡、貸款相關優惠之外，遠東商銀Bankee社群銀行更推出「Bankee紅包龍給你」春節期間限定活動，新戶完成首次登入Bankee APP就送488元回饋金，2024年2月7日至2024年2月11日完成指定任務還可抽最高8,888元紅包。