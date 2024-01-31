政大補發畢業證書 致敬南京校區百歲新聞系校友周汝為

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政治大學去年接獲陽明交通大學副校長周倩來信，希望學校能幫98歲的老父親周汝為申請補發政大新聞系畢業證書，而政大日前已將畢業證書寄給在美國加州定居的周汝為。周倩也表示，父親收到畢業證書如同孩子般興奮，並拿著放大鏡細心端詳證書上的文字。

周汝為先生於1944年報考政治大學，原本志向外交系，卻意外考取新聞系，開啟了他半個世紀的新聞生涯。他在老家四川考進播遷至重慶的政大，一路以公費就讀，1946年抗戰勝利後更隨政大遷回南京校區。

周汝為一生經歷私塾、黨校文武合一的新式大學，在南京校區歲月裡，深切體驗了戰亂年代，並在台灣新聞界留下卓越的貢獻。然而，多次搬遷中，他遺失了當年政大南京校區頒發蓋有教育部大印的「臨時」畢業證書。女兒周倩希望能在他百歲大壽之際，完成他的心願，向政大申請補發一張真正的畢業證書，以紀念他在政大的學業成就。

今年正逢周汝為先生的百歲大壽，兒女承襲逢九不過的傳統習俗，周倩透露，父親收到畢業證書如同孩子般興奮，拿著放大鏡細心端詳上面的文字。

不過，周汝為先生依然留戀當初的那張「臨時」畢業證書，因為對他而言，那是一段深刻的情感和回憶。周倩分享了父親對新聞事業的熱愛，形容他一直以來以新聞人為榮，並表示父親常常說，當初選擇報業是一種先知先覺的決定，也是一種極大的樂趣。

周汝為先生的新聞工作對家庭產生深遠影響，使得兒女們在時事和新聞方面有著更加廣泛的認識。「我家以前就很多報紙，中時，聯合，經濟，新生，China Post，還有中央日報及各地方版。」周倩回憶起兒時家中總是擺滿各式各樣的報紙，這樣的環境使她和姐弟對時事有著更高的敏感度和更豐富的視野。

周汝為也向女兒表達，雖然走進新聞系是誤打誤撞，但他以身為報人為榮，他請女兒代為轉達給新聞系的學弟妹，「現在的新聞夾帶著科技的便利，但無論環境怎麼改變，新聞要求真求實這個傳統是必須堅守的鐵律。」

為了讓後代能理解自己的生平，周汝為先生近年開始著手自撰精彩的回憶，也以口述方式由周倩及其兄姐弟分工，周倩負責聽打、弟弟傳真檔案供父親親手修改，大姊負責校稿，「爸爸雖然年紀已大，但仍有新聞人的堅持，對文字很要求。」周倩語帶佩服地分享。