年節送禮有「購」讚 HAPPY GO狂撒萬點迎龍年

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隨著農曆新年到來，HAPPY GO隆重推出五大優惠活動，總共祭出超過萬點優惠讓卡友年節採購歡喜迎龍年。首先集結各品牌電商和綜合電商的導購平台「HAPPY GO購賺點」推出「龍福賺滿點」活動，即日起至2月25日(日)透過HAPPY GO購賺點下單，筆筆最高回饋48％點數再抽60點，前往指定電商累點及兌點各1次，還有機會抽6,000點。不論年節送禮或是自用都可以在HAPPY GO購賺點一站式購足，提供卡友便利豐富的驚喜購物體驗。

深受消費者喜愛的HAPPY GO樂券即日起至2月29日(四)推出「新春大龍包」活動，凡使用點數兌換樂券商品，不限金額直接贈8點，兌換點數達600點再抽8,000點，還未規劃年節團圓聚餐的卡友，快到HAPPY GO使用點數兌換餐券一起吃美食慶龍年。而全家便利商店則推出雙重年節新品特會活動，第一重即日起開啟HAPPY GO APP最低31點即可兌換飲料及零食；第二重至全家便利商店門市購買指定禮盒，直接享有任選3件85折優惠，滿足卡友各式送禮需求。

農曆春節最期待的不外乎就是新年刮刮樂試手氣博好運，即日起至2月15日(四)量販店愛買推出「2024年新春刮刮卡」，使用HAPPY GO Pay購買刮刮卡即可享有100點限量回饋，只要100元就有機會刮中iPhone15 全系列、APPLE Watch SE2、飛利浦負離子吹風機等大獎。

保健食品是春節送禮最熱門的送禮首選，HAPPY GO今年特別攜手知名韓國人蔘品牌「正官庄」，推出限時限量送禮優惠活動，即日起至2月29日(四)到HAPPY GO App兌換蔘雞精資格券，再至全台正官庄指定門市單筆消費滿3,000元，即可享有HAPPY GO點數200點回饋，在新的一年隨時補充健康與活力，增添日常保養還能送禮送到心坎裡。