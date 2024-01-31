安泰銀行「龍年金磚米」招財納福 新春來行辦理業務限量贈送

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農曆新年即將到來，銀行是大家錢財往來的地方，象徵著金銀豐收、招財聚寶，安泰銀行今年特別準備「龍年金磚米」，自2月1日起，限量贈送給新春來行辦理業務的客戶。

華人社會習俗喜歡在新春年節期間購買金幣、金條、金飾，犒賞自己一年的辛勞或增添財運，更是孝敬長輩的絕佳禮物之一，主要是純金製品具有保值或投資價值，加上耀眼的光澤，更是自古以來招財納福、吉祥尊貴之意。安泰銀行長期致力於永續發展，推動社會共好，特別與台東關山在地小農合作製作「龍年金磚米」，印上「一生有錢」祈願字樣，造型精巧討喜，適合擺放在住家、商店入口財位，象徵廣結良緣、招財進寶、金玉滿堂，自2月1日起贈送來行辦理業務的客戶，數量有限，贈完為止。

歲末年前是許多上班族領取年終獎金的時期，傳統保守型的理財客戶喜歡購買黃金保值，若擔心實體黃金攜帶不便，又有保管安全的風險，可以改買黃金存摺，申購方式有單次購入或採定期定額(量)購買投資，無論是買進、回售、轉帳皆以存摺計入交易，輕鬆又簡便，還可依客戶需求申請提領黃金現貨。

另外，為了精打細算型的理財客戶，安泰銀行也推出新台幣「祥龍獻利」新資金一個月定存續期最高享2％的優惠利率、美元「好利龍總來」六個月定存最高5.3％的優惠利率等活動，除了享受高利優惠存款專案外，也有機會把限量「龍年金磚米」帶回家。

若您想與親朋好友一起享受貴賓級的個人化理財服務，可以參加「星薦齊航」活動，推薦人和被推薦人最高可各享2,500元的現金回饋，還能享受多元手續費減免優惠禮遇、理財講座、專屬信用卡優惠等專屬服務，讓自己的資產透過安全專業財務管理，源源不絕、永續傳承。