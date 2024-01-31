台酒及台灣三大職人 搶攻春節自用與送禮商機

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為搶攻春節自用與送禮商機，台灣菸酒（台酒）公司31日表示，即日起至2月27日推出除夕至元宵節的台酒嚴選團圓餐及平安富貴組年菜；無獨有偶，台灣三大職人的華剛茶業執行長杜蒼林、2010世界麵包大師賽冠軍吳寶春，及「阿原手工肥皂」創辦人江榮原，首度跨界聯手推出「龍攏好」禮盒搶市。

台酒旗下9家酒廠、4家啤酒廠、流通事業處旗下7個營業處。台酒台中廠長鄭明鐘指出，公司採取全員行銷，即日起至2月27日銷售年菜，總公司估計今年台酒年菜營收目標設定3億元。另台酒的酒類、餅乾及泡麵，也是年節送禮的最佳組合。

台酒嚴選團圓餐，包括海味街的紹興烏參佛跳牆、酒香土魠炊粉、紹興芋香臘味飯、紹興芋香獅子頭，及紅露醉雞腿禮盒等5道菜，適合3至4人，每組售價2,850元，預購價2,568元。

另外，台酒嚴選平安富貴組年菜，包括嚴選海味街富貴極品佛跳牆、台酒的馥花雕瑤柱雞湯、花雕櫻花蝦珠貝米糕、花雕珍饌醉蝦禮盒、白蘭地櫻桃鴨胸、琴酒香腸、富貴筍絲蹄膀，及酒香麻油猴頭菇等8道菜，適合5至7人，每組售價5,970元，預購價5,168元，上述年菜均限量商品，售完為止。

台酒年菜預估業績目標，流通事業處及旗下7個營業處業績1億多元、酒廠（含推廣中心）業績八千多萬元，及啤酒廠業績1億多元，預估總金額約3億元。其中，台中酒廠預估業績目標600萬至700萬元。

鄭明鐘指出，春節除夕團圓餐，台酒香腸與豬腳，都是年菜必點的熱門佳餚。台酒春節年菜，可在各營業處、酒廠展售／推廣中心，及台酒全台15家便利商店，都可訂購。

台灣三大職人，包括華剛茶業執行長杜蒼林、世界麵包大師賽冠軍吳寶春，及阿原手工肥皂的創辦人江榮原，2024年春節聯手推出「龍攏好」禮盒，龍年開運價1,380元。

「龍攏好」禮盒，包括「HGT華剛精品茶」、吳寶春的「無嫌鳳梨酥」，及阿原的「手工肥皂」。其中，華剛的「葉績長紅」-高山小葉紅茶3公克（g）、「平步清雲」-梨山清香烏龍3g、「和沏生才」的梨山濃香烏龍3g，及「凍茶先機」的南投凍頂烏龍3g等4款，都各2包。阿原肥皂，包括龍首艾草皂100g及龍鱗月桃皂100g。吳寶春的「無嫌鳳梨酥」30g，共3個。

（警語：酒後不開車，安全有保障．飲酒過量，害人害己）