北醫林英欽教授提出5W2H破解健檢數字迷思

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現今醫學領域進展神速，醫療技術和設備不斷更新，預防醫學、健康檢查的概念普及，但是，不少人對於健康檢查，仍存有很多陳舊的觀念，或是不少的迷思與盲點。

近年來，民眾普遍認同健康檢查的好處，政府也大力推行成人健檢、癌症篩檢，因此個人、公司團體的健康檢查成為一種風氣，醫院、診所紛紛推陳出新、重金設置儀器，端出各式的篩檢與健檢套餐，讓台灣健康檢查的普及率與品質不斷進步，稱得上世界第一。

但是，不少人對於健康檢查，仍存有很多老觀念及舊習慣，例如健檢報告出來後就擺在手機中或是束之高閣，該後續追蹤的沒有追蹤；看到紅字有人緊張到睡不著，看遍了相關科別，有人卻覺得沒有不舒服就完全忽略；此外，每年的健康檢查項目都沒有變、很多檢查項目一直重複做，該檢查的項目卻沒檢查，或是檢查前的準備工作沒有做好（沒有空腹、腸胃鏡檢查沒有好好清腸，以至於檢查時被退貨）；不知道該怎麼選擇健檢機構…等，都是常見的問題。

臺北醫學大學醫學系教授、萬芳醫院健康管理中心主任林英欽在新書《做對健檢，掌握健康更輕鬆—醫師教你正確認識健康檢查》一書中，提出經由5W2H的假設問題加以解說，讓讀者可以更清楚健康檢查是什麼？哪些人需要做？為什麼要做？什麼時候應該做？可以去哪裡做？以及要做的時候該怎麼規劃執行？需要花多少錢做健康檢查？此外，也藉由實務經驗，提供關於如何進行健康檢查以及從中受益的實用資訊，包括健檢的常見名詞、臨床意義、異常追蹤的建議與參考、不要看到紅字就心生恐慌等觀念。

健康檢查的最大價值，在於預防與早期治療的概念，也就是政府一直在提倡的「預防醫學」。經由健康檢查所發現的異常，大都屬於疾病的早期，比起因為不舒服而就醫才發現疾病，治療效果好很多，特別是癌症的部分，發現時差一期就差很多。而且，善用健保以及政府所提供的免費健康檢查、癌症篩檢，配 合適當的檢查策略，不花大錢，一樣可以做到很完整、符合個人化需求的健康檢查。

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