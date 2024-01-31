獨》動態申報、公共意外險保額加倍 工廠危物新規2／1預告

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去年明揚大火造成重大死傷，經濟部啟動修法檢討現行規定，在加重不實申報的罰則後，產業也在等待最新申報辦法。據了解，最關鍵的申報辦法修法方向將在2月1日預告，未來廠商在辦理定期申報後，還要主動辦理動態申報，更重要的是，工廠危險物品投保公共意外責任保險也將全面翻倍，預計影響約2,400家廠商。

經濟部官員證實，這項草案將在2月1日預告， 2月至5月將展開一系列的輔導與說明會，預計6月正式上路。

行政院會去年底通過「工廠管理輔導法」修正草案，未來工廠違反製造、加工及使用危險物品達管制量以上申報義務時，工廠負責人罰鍰金額上限由現行最高額5萬元提高為500萬元，若工廠違反申報義務，主管機關可直接對違規工廠裁處罰鍰。這項草案去年底已經送入立法院，由於屆期不續審，預計將在新會期重新送入立院審查。

由於工輔法將加重罰則，外界也關心未來的申報該如何進行。新規定並非原先外界預測的縮短定期申報期間，據了解，經濟部2月1日將預告「工廠危險物品申報辦法」，明定工廠辦理危險物品首次申報或定期申報後，製造、加工或使用危險物品之數量，超過前次申報數量，且超過之數量達管制量以上，或有新增工廠危險物品範圍或種類達管制量以上者，應辦理動態申報。

另外，經濟部也將預告修正「工廠危險物品投保公共意外責任保險辦法」，全面提高製造、加工或使用危險物品達管制量以上之工廠投保公共意外責任保險之最低保險金額，預計最低保額將全面加倍。也就是，將每一個人身體傷亡增至600萬元；每一意外事故傷亡調整為3,000萬元；每一意外事故財物損失增至600萬元；保險期間總保險金額為7,200萬元。