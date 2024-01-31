2024年開春雙喜臨門 證交所ETF競賽 兆豐投信榮獲兩大獎

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由證交所、證券商公會、投信投顧公會及期貨公會共同舉辦的「112年度ETF競賽」頒獎典禮於1月31日舉辦，兆豐投信榮獲「ETF發行貢獻獎第3名、ESG ETF發行獎勵」兩大獎，表彰在ETF發行貢獻的努力與成果，彰顯公司重視研發ETF金融商品的成果與專業精實的能力。

現今ESG投資已經成為重要決策之一，因此，兆豐投信藉由責任投資尋找永續經營之企業加以投資，以維持長期穩健績效，善盡財富管理職責，致力於發揮社會正向力量帶動責任投資的風潮。此外，投研團隊也致力將ESG因子導入基金投資組合及篩選之評估要素，除了設置專責分析及管理團隊，強化永續經營之投資理念，以及對永續投資議題的專業能力養成，以傳達實踐及履行ESG承諾之具體行動。

台灣股市產業類股表現各異，其中，國人熱愛的ETF儼然已成為台股顯學，兆豐投信看好ETF投資大趨勢，兆豐投信過去幾年為市場揭開里程碑，引進創新產品─兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(00921)及兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(00932)是兆豐投信兩檔的等權重ETF，將等權重特有的機制注入產品特性。

兆豐投信身為國內老字號投信業者，歷經時代與產業的變革，不斷與時俱進，多年來專注於資產管理，將持續精進研究團隊的專業，以期為投資人的資產管理提高資產累積財富效果，為台灣基金產品市場塑造新的格局樣貌。除了管理許多優異表現的基金，也在推動企業永續與創新，如積極倡導兩性平權及致力打造友善職場環境，優化組織溝通，多樣化的職場講座與多元性別設施，致力成為投信業界的領航者。