幫精障院生圓夢 桃園警察婦女志工請吃速食

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「桃園市康復之友協會」長期以來服務精神障礙病友，為病友個人提供希望，也大大減輕家屬的負擔。桃園市警察局婦幼警察隊婦幼志工中隊長蔣蕓安帶領協會院生在麥當勞餐廳共享午餐，同時進行婦幼安全宣導與「比手畫腳」、「杯子站好」等遊戲，院生的臨場反應令人刮目相看。

桃園市政府警察局婦幼警察隊婦幼志工中隊長蔣蕓安長期關懷弱勢，已多次資助「桃園市康復之友協會」金錢與物資。先前曾聽說院生因獲贈一罐八寶粥而感動落淚，更獲悉院生對於協會鄰近的麥當勞有許多的期待，蔣蕓安立刻允諾，來完成他們的心願吧。 蔣蕓安今天在丈夫、大園警察分局警友辦事處副主任許楊錦以及兒子陪同下，帶領婦幼志工6人和婦幼警察隊隊長盧昱嘉、企業志工信福開發建設有限公司，與協會院生在麥當勞餐廳共享午餐，同時進行婦幼安全宣導與「比手畫腳」、「杯子站好」等遊戲，院生的臨場反應令人刮目相看。

關懷活動，共捐助院生200元麥當勞餐券110份、背包及年節禮盒各60份，希望能給院生滿滿的溫暖，也期待社會各界關注這群大天使，無論是實質的資源挹注，或是一個友善的眼神。

桃園市康復之友協會響應政府推展的社區精神醫療，藉著漸進式且多元化的職能訓練方案，包括：洗車美容、餐飲烘培、產業加工、清潔打掃、電腦文書等，協助康復病友們逐漸進入庇護性就業、支持性就業，最終得以正常社區化就業，使他們成為社會貢獻者而不再是社會依賴者。然而，精神病友往往被污名化，民眾對他們常存著恐懼、排斥的態度，因此在社會復歸的路途中困難重重，同時願意挹注資源者也大受限制。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。