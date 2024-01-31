跨境旅遊旺 基建設有看頭

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農曆年節將至、經過Covid疫情之後、隨著各國出入境開放，出國跨境旅遊的人數增加。富蘭克林華美投信認為，全球各國政府皆看到疫後復甦的旅遊商機，無不努力增加機場、交通等軟硬體建設，以迎接旅遊觀光潮，此舉也帶動各項基礎建設類表現機會。

根據國際航空運輸協會（IATA）最新全球航空運輸展望報告指出，受惠於各國解除國境，全球人口的自由移動恢復正常，2023年全球航空產業的營收獲利終於由負轉正，預期2024年可延續成長態勢，在旅遊觀光業強勁復甦下，讓各國政府積極全面整修交通運輸的設施，如增加公共運輸的乘載量，以舒緩旅遊人潮帶來的交通阻塞。

此外，根據統計，主要歐洲國家已獲得歐盟委員會的支持，在基礎建設項目上已投入了高達1.1兆美元的預算，主要用於擴大交通、電力和能源領域的基建，美國則是在「基礎建設投資與就業法案」的政策推動下，基礎建設支出預算將以年複合成長率13 ％速度成長。

富蘭克林華美全球基礎建設收益基金經理人陳美君認為，疫情後隨著生活型態改變，目前投資除了包括過去傳統基建外、還訴求具成長性的新基建題材例如5G網通、數位建置等創新成長特性產業，目前大家生活型態也有多少改變，異地辦公、遠距醫療皆因此發達，各國政府對於這幾塊商機，也無不加強本國基礎建設的增設，並希望努力爭取境外招商投資的機會。

除了投資新基建主題之外，陳美君強調，這類所謂的「基礎建設」產業一般而言多為受政府監管的公用事業，民營企業和政府的合約會簽訂一個定價機制，價格會依照成本、通膨指數等來做動態調整，公用事業或是基礎建設營收有一個優勢，就是較不受物價上漲的波動影響且能保持營收具穩定性。

總結以上，全球基礎建設股票是一個兼具成長與防禦性的投資項目，不論2024年經濟表現復甦或是緩慢衰退，富蘭克林華美投信認為，2024年全球在大環境感受明顯和去年有差異的同時，投資人應該立即抓住仍在成長中的「新基礎建設」趨勢，例如AI新科技和新能源等類別，並搭配既有的全球政府推動基礎建設更新計畫，一起掌握全球股票的投資機會。

此外，富蘭克林華美全球基礎建設收益基金IPO，31日收到成立核准函，規模為27.68億元(統計至1／24)。而募集到上週五(1／26)截止，累積共37.13億元。