世新AI傳播跨域人才深獲肯定 站上國際

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

AI先進技術日新月異讓各領域學群越來越密不可分，更進一步改變了公部門、企業組織與消費者、閱聽大眾的互動方式，成為推升年輕學子選讀新聞傳播學群的意願與未來性。世新大學培育的全方位AI傳播跨域人才擁有哪些無可取代的價值？世新大學校長陳清河說，世新人很會說故事，懂得如何打動人心、用創意包裝事物，他們具備傳播人的特質，善於表達自己、勇於提出不同的看法，常常能提出突破框架的思考，他們學會運用數據智能，針對目標族群進行溝通，實作執行時更有組織和邏輯，「說對話、做對事」成了世新人的特色與能力。

新聞系學生在第7屆「全球華文永續報導獎」勇奪7大奬，獲獎數再創新高；第14屆「感動久久校園短片競賽」抱走3大獎；在第49屆「曾虛白先生新聞獎」上，創下連續3年包辦學生組影音獎全部獎項的驚人紀錄；2023「公視PeoPo總編輯會議影片觀摩競賽」榮獲第1名；以及獲得第37屆「吳舜文新聞獎」學生報導獎優選。特別的是，新聞系共有2位學生獲頒獲獎率僅7.4%的112年「王惕吾先生新聞獎學金」；在第15屆「海峽兩岸電視主持新秀會」以優異主持功力及臨場反應勇奪金獎；以及兩岸新聞傳播領域大專院校競爭激烈的2023「大學新聞獎」，世新新聞系在中英文組共獲得5座冠軍、7座亞軍、3座季軍，並抱回「最踴躍參與學校獎」，讓業界評審、專業人士異口同聲誇讚，世新大學在新聞教育的成功。

指導學生獲獎連連的世新新聞系助理教授陳秀鳳表示，看見處於寒冬環境下的新聞產業，仍有不少學生願意被罵、被退帶、被要求重做，可謂如獲珍寶，也讓她對教學成果感到欣慰，更樂見對新聞工作富有熱忱的學生投入相關工作，為社會發聲。

以攝影與設計為核心課程的世新大學圖文傳播學系，為學生引入攝影、設計、印刷與出版等各領域師資及產業資源，刺激學生天馬行空的創作方法，透過視覺傳達、設計風格與美學代替語言，形成無遠弗屆的影響力。在商業攝影方面，圖傳系學生陸續在「PX3 法國攝影大賽」獲13獎、「美國IPA國際攝影大賽」獲4獎、「BIFA匈牙利布達佩斯國際攝影大賽」獲9獎、「TIFA東京國際攝影大賽」囊括16獎等殊榮；在設計創意方面，圖傳系師生在2023「兩岸漢字文化創意大賽」獲得優秀獎2件、入圍獎5件，世新大學更榮獲主辦單位頒發「優秀組織獎」。此外，圖傳系學生還組隊參與2023「新北校園廣告人」創意影片徵件活動，以作品《景點點點穴 青春山海線》，將新北市景點對應中醫的人體穴位，民眾造訪風景名勝能有如點穴舒緩的療效，無厘頭劇情和表現方式令評審大讚製作切題、有創意，抱走評審特別獎。

帶領學生參與兩岸設計比賽的世新圖傳系主任尚祚恒表示，課堂上他會出題目讓學生自由發揮，激發學生從自身出發，創作具有個人特色的作品，他再適時給予修改意見，期待引導學生將「圖文傳播」的潛力與美感，發揮的淋漓盡致，更開心學生成功站上國際舞台。

在專業課程之外，世新大學也給予學生全方位的關懷與照護。為強化協助經濟與文化不利學生能夠順利就讀並完成高等教育，世新每年提供超過200項的獎助措施鼓勵優秀學生，並持續媒合校外各類獎助學金申請，像是由世新傑出校友、全國廣播電台總經理林俊杰捐贈創立的旨味國際獎學金，以及客座教授江岷欽居中牽線的欣希望助學金等。世新大學學務長胡全威指出，世新課餘活動同樣豐富多元，有專屬新生的「我世新生代」營隊、大小節日慶祝、「舞動世新」熱舞大賽、校園徵才博覽會、演唱會性質的「音樂下午茶」，以及熱鬧的社團博覽會等，讓學生充分發揮青春創意、凝聚向心力，陪伴大家共同走過充滿幸福的世新校園生活。