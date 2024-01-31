少女偷交男友嚐禁果 肚子隆起求助「青少年門診」

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衛福部南投醫院設置「青少年門診」，提供青少年醫療及諮詢服務，曾有18歲少女因家人反對，偷偷與男友約會，因偷嚐禁果懷孕5個月就醫諮詢，南投醫院專業團隊提供醫療、照護幼兒衛教，轉介相關資源幫忙，讓少女有足夠的後盾可以共同參與、學習親職。

南投醫院表示，青少年階段經歷身體變化、心情大起伏、社交敏感等轉變，出現矛盾、衝突及挫折，因此設置「青少年門診」，提供10歲以上、20歲以下青少年醫療及諮詢，包含：生理發展、肥胖、青春痘、戒菸、未婚懷孕、安全性行為等議題，注重青少年隱私及感受，協助面對問題之決策、與家長溝通、安排必要諮商等，去年獲衛福部青少年親善照護機構認證。

曾有18歲少女因懷孕5個月到南投醫院婦產科就醫，婦產科醫師得知少女因家人反對交往，所以背著父母親私底下偷偷跟男友約會，甚至偷嚐禁果，少年懷孕後也不敢讓家人知道，直到懷孕5個多月肚子逐漸隆起，擔心家人發現就醫求助，將少女轉介至青少年門診。

南投醫院青少年門診團隊發現少女的狀況後，除了提供醫療服務，在孩子出生後進行照顧衛教，還有經濟上協助，後續並連結勵馨基金會青少女懷孕暨青少年父母支持服務、南投縣政府育兒指導服務等，讓少女在脆弱的環境中與養育幼兒的角色中有足夠的後盾，可以共同參與、學習親職。

南投醫院指出，去年5月迄今有25名青少年因未婚懷孕、青少年遭霸凌、兒少家庭功能不彰，甚至小夫妻意外懷孕等議題到青少年門診諮詢，由專業團隊陪同青少年一起面對問題，共同思考可能困境並商量對策，做出最適合他們的決定，必要時邀相關專業人員進行家庭協商，或轉介相關資源提供協助。